Obwohl außer den üblichen Klagen von Kindern, Lehrern und Eltern vordergründig keine größeren Probleme während der Schulzeit auftauchen, ist das Ergebnis am Ende niederschmetternd. Rund die Hälfte aller Schulabgänger ist heute nicht in der Lage, die Anforderungen des Berufslebens zu erfüllen. Ihnen fehlen nicht nur Grundkenntnisse in Mathematik und Deutsch, sondern Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen sowie eine angemessene Frustrationstoleranz.



Die Eltern sind ratlos und machen in ihrer Not das Schulsystem und die Lehrer verantwortlich. Doch der Grund ist ein anderer. Eltern behandeln Kinder heute wie kleine Erwachsene oder suchen in ihnen Liebe und Anerkennung. Über diese Projektion hinaus gehen Erwachsene immer häufiger eine symbiotische Beziehung zu ihren Kindern ein. Beides stellt eine heillose Überforderung dar. Die Psyche vieler Heranwachsender kann sich deshalb nicht normal entwickeln. Sie sind vollkommen auf sich selbst bezogen, es fehlt ihnen an Empathie, an Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln und, viel dramatischer, an der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen.



Michael Winterhoff nennt die Gründe für diese fatale Entwicklung. Aus seiner Sicht liegen bei vielen Kindern und Jugendlichen eine schwere Beziehungsstörung und eine verzögerte seelische Reifung vor, weil keine altersgemäße Entwicklung ihrer emotionalen und sozialen Psyche stattgefunden hat. Sie verharren, entwicklungspsychologisch gesehen, auf der Stufe des Kleinkinds. Nur wenn diese Einsicht Einzug in die pädagogischen Konzepte von Kindergärten und Schulen hält, werden am Ende junge Menschen den Anforderungen des modernen Arbeitslebens und unserer Gesellschaft gerecht werden.



