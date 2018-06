Alle reden von der neuen Arbeitswelt. Dabei ist sie längst da. Nur noch nicht für jeden und alle. Die Art und Weise wie wir zusammenarbeiten ist einem steten Wandel von Globalisierung, technischem Fortschritt und soziologischen Entwicklungen unterworfen. Vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen sind dem Spannungsfeld dieser Faktoren ausgesetzt und müssen sich der Herausforderung stellen, Aufgaben schneller, flexibler und verteilter zu bewältigen.



Eine Entwicklung, die bestehende Arbeitsmodelle und die bisherige "Präsenzkultur" vieler Unternehmen in Frage stellt und Platz für neue, flexiblere Strukturen schafft. Die Mehrheit praktiziert die neue Arbeitswirklichkeit bereits – vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein. Ob bei der Zusammenarbeit mit räumlich verteilten Teams, der Abstimmung mit externen Dienstleistern oder der Inanspruchnahme von Home-Office-Tagen: disruptive Collaboration-Technologien wie FileSharing, Online-Meetings und virtuelle Team-Plattformen haben die physische Anwesenheit an einem bestimmten Ort längst überflüssig gemacht.



Ist der Büroarbeitsplatz damit ein Relikt von Gestern und arbeiten wir in Zukunft nur noch von Zuhause und unterwegs? Nein. Das Büro hat auch in der Zukunft seinen festen Platz in der Arbeitswelt. Moderne Bürokomplexe kommen flexiblen Arbeitsstrukturen entgegen, bieten offene Räume, lassen Hierarchien verschwinden und fördern so eine effizientere Kommunikation und barrierefreie Zusammenarbeit.



Collaboration-Technologien stellen dabei nicht nur die Kommunikation und Zusammenarbeit zu jeder Zeit und von jedem Ort aus sicher, sondern lassen Anwender auch um bis zu 30 Prozent produktiver arbeiten. Informationsfluss, Datenaustausch und Co. lassen sich mit erheblich geringerem Zeitaufwand realisieren und schaffen Platz für eine gesunde Work-Life-Balance, die sich neben der Mitarbeiterzufriedenheit auch maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirkt.

