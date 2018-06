Letztes Jahr hat die Credit Suisse, seit 2006 Hauptsponsor der Salzburger Festspiele, das Young Singers Project erstmals unterstützt. Die Bank wird dieses Engagement zur Förderung junger Künstler von 2010 bis 2012 weiterführen. Im Rahmen dieses Projekts erhalten junge Sängerinnen und Sänger eine umfassende Ausbildung und werden in den Produktionsprozess der Festspiele eingebunden. Das Young Singers Project 2010 steht neu unter der Leitung von Marjana Lipovsek.

Die Festspielkünstler sind maßgeblich am Young Singers Project, welches 2008 erstmals stattfand, beteiligt und bilden die Teilnehmer, welche international gecastet werden, in öffentlichen Masterclasses sowie internen Workshops aus. Die jungen Sängerinnen und Sänger erhalten auch szenischen Unterricht, Bewegungsunterricht, Unterricht im Opern-, Konzert- und Liedrepertoire sowie Sprachcoaching. Sie nehmen zudem als Zweitbesetzungen am Probenprozess teil und sammeln Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Regisseuren, Dirigenten und Kollegen.

„Die Credit Suisse als internationales und kulturell vielfältiges Unternehmen setzt weltweit auf die Förderung junger Talente und ermöglicht dies auch im Kultur-Sponsoring. Als Partner der Salzburger Festspiele leisten wir einen Beitrag zur Unterstützung des künstlerischen Nachwuchses und zur Entdeckung neuer Stimmen. Damit investieren wir in die Zukunft der klassischen Musik und der musikalischen Bildung“ sagt Toni J. Krein, Head Corporate Cultural Sponsorship Credit Suisse.

Mit dem Young Singers Project haben die Salzburger Festspiele 2008 ein international besetztes Forum zur Förderung des sängerischen Nachwuchses geschaffen. Bei zahlreichen Vorsingen rund um den Globus werden junge Sänger und Sängerinnen aus der ganzen Welt dafür ausgewählt. Die Plätze sind hoch begehrt, die Teilnahme an sich ist eine Auszeichnung und hat bereits nach zwei Jahren den Stellenwert eines Qualitätssiegels. Für das Jahr 2010 ist nach strengen Auswahlkriterien ein exklusiver Kreis von acht jungen Sängerinnen und Sängern zugelassen worden - eine kleine Gruppe, die Großes erwartet: Lena Belinka, Mezzosopran (Usbekistan), Claudia Boyle, Sopran (Irland), Vladimir Kapshuk, Bariton (Ukraine), Antonio Poli, Tenor (Italien), Emily Righter, Mezzosopran (USA), Andrè Schuen, Bariton (Italien), Regine Isabella Sturm, Sopran (Deutschland), und Erika Wueschner, Sopran (USA).

