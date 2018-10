Einmal mit der QUEEN MARY 2 über den Atlantik. In New York aufwachen. Mit Cunard werden diese Träume Wirklichkeit: Für die Fahrt selbst, Hin- bzw. Rückflug und unvergessliche Tage in der Weltmetropole haben wir spezielle Arrangements für Sie zusammengestellt, die Sie für zahlreiche Transatlantik-Passagen der QUEEN MARY 2 ab und bis Hamburg, darunter auch die ganz besondere Jubiläums-Passage am 30. Juni 2015, buchen können.



The New Yorker



Beim Arrangement "The New Yorker" ist im zentral an der Avenue of the Americas gelegenen 4-Sterne-Hotel Hilton New York ein Zimmer reserviert – idealer Ausgangspunkt für lange Broadway-Nächte in "The City That Never Sleeps" – und um New York von seinen faszinierendsten Seiten zu entdecken.



Toronto & Niagarafälle

New York ist vielleicht der Nabel, aber sicher nicht das Ende der Welt! Wenn Sie außerdem noch das faszinierende Schauspiel der Niagarafälle bewundern möchten, dann ist dieses Arrangement Ihre Wahl!

Suite Dreams

Sie möchten sich etwas ganz Besonderes gönnen? Dann gehen Sie doch auf große Fahrt – in großem Stil! In den legendären Grill Kategorien mit ihren großzügigen Suiten und exquisiten Restaurants an Bord der QUEEN MARY 2 werden Sie sich bestens aufgehoben fühlen. Wählen Sie zwischen der luxuriösen Princess Grill Kategorie inklusive Concierge-Service und der wahrlich exklusiven Queens Grill Kategorie mit zusätzlichem Butler-Service. Und in New York residieren Sie – natürlich! – im 5-Sterne-Hotel: The Langham Place Fifth Avenue, unweit des Empire State Buildings, wird Sie mit luxuriösem Wohnkomfort begeistern, ganz zu schweigen vom Michelin-Stern gekrönten Restaurant Ai Fiori.

Selbstverständlich können Sie Ihre Reise aber auch ganz individuell buchen, um die Passage beispielsweise mit einen längeren Aufenthalt in New York oder gleich einer Rundreise durch die Vereinigten Staaten zu verbinden. Eigentlich bleibt zum Schluss nur eine Frage: Wann dürfen wir Sie an Bord begrüßen?