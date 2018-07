Zwei Tage genügen nicht für eine außergewöhnliche Urlaubs-Erfahrung? Dann waren Sie wahrscheinlich noch nie an Bord einer unserer Königinnen der Meere. Spüren Sie die Faszination der See, tauchen Sie ein in das pulsierende Stadtleben. Mit unserem Kurzreise-Arrangement "The Londoner" bietet Cunard Ihnen den perfekten Rahmen für eine unvergessliche Auszeit vom Alltag! Beim Betreten des Decks einer unserer Königinnen der Meere beginnt Ihr Erlebnis. Mit einer Kabine oder Suite, die Seefahrts-Sehnsucht Wirklichkeit werden lässt. Mit Kulinarik auf höchstem Niveau in zahlreichen Restaurants.

Und mehr Möglichkeiten zu Aktivität, Entspannung und Zerstreuung, als in einen Tag passen! Und dann, nach dem Einlaufen in den Hafen von Southampton ist es nicht weit in eine der faszinierendsten Städte der Welt – nach London. Shopping, Spa, Sport oder Shakespeare, hier wird Ihnen sicher nicht langweilig!

Die Reise ganz nach Ihren Wünschen

Service bei Cunard heißt, jeden Wunsch des Gastes zu jeder Zeit zu verwirklichen. Und dieser Anspruch beginnt nicht erst auf dem Wasser. Wir wollen, dass Sie Ihre Reise so gestalten können, wie es Ihren Vorlieben entspricht: Ab oder nach Hamburg? Im Preis inbegriffener Economy-Class Flug – oder lieber doch Business-Class? Eine zusätzliche Hotelübernachtung, und wenn ja - wo? Und natürlich: Welche unserer Kabinen oder Suiten soll es denn sein? In jedem Fall ist in unserem An-/ bzw. Abreisearrangement ein Flug mit einer renommierten Airline sowie der Transfer vom Flughafen zum Hotel und zum Hafen inbegriffen. Alles weitere gestalten Sie ganz nach Wunsch!