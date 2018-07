1/13 Über den Atlantik auf der QUEEN MARY 2. 2/13 Große Momente. 3/13 Luxuriöse Suiten. 4/13 Duplex Suite. 5/13 Dinner auf Sterne-Niveau. 6/13 Shopping an Bord. 7/13 Entertainment Deluxe. 8/13 Afternoon Tea. 9/13 Galaabend. 10/13 Entspannen am Pool. 11/13 Wellness pur. 12/13 Die Krönung einer Traumreise. 13/13 Ankunft in New York.

Mythos Transatlantik. Faszination Transatlantik-Passage. Begeben Sie sich auf große Reise von der "Alten" in die "Neue Welt". Die Vielzahl an Seereisen von New York nach Hamburg – und in umgekehrter Richtung – ist kein Weg von A nach B, sondern ein unvergleichliches Reiseerlebnis! Das malerische Schauspiel des Ein- und Auslaufens in Hamburg und New York sind dabei nur zwei Fixsterne dieser Erfahrung.



Denn Sie werden spüren, die QUEEN MARY 2 ist der einzig wahre Ocean Liner unserer Zeit. Kommen Sie an Bord. Schauen Sie sich in Ruhe um. Und lassen Sie das großzügige Ambiente, die perfekten Details und die klassisch-britische Atmosphäre auf sich wirken. Betreten Sie die Grand Lobby mit der zweiflügeligen, geschwungenen Freitreppe, den gläsernen Fahrstühlen und dem hoch emporragenden Bronzerelief. Stoßen Sie mit einem Glas Sekt an und gehen Sie auf eine erste Entdeckungstour.

Und zu entdecken gibt es eine Menge: Auf zwölf Passagierdecks bietet Ihnen die QUEEN MARY 2 über 100 kleine und große Attraktionen – von der größten schwimmenden Bibliothek der Welt bis zum einzigen Planetarium auf See, vom luxuriösen Canyon Ranch Spa-Club® bis zum Fitness-Center. Dabei wohnen Sie in einer komfortablen Innen-, Außen- oder Balkonkabine und dinieren am für Sie reservierten Tisch im großzügigen Britannia Restaurant. Oder Sie entscheiden sich für eine Britannia Club Balkonkabine und den exklusiven Club-Bereich des Britannia Restaurants.

Abends präsentiert sich die Königin dann von ihrer glamourösen Seite: Unter funkelnden Kronleuchtern spielt das Orchester im Queens Room zum Tanz auf. Und auf der großen Bühne des Royal Court Theaters erwarten Sie spektakuläre Shows und erstklassige Konzerte. Wenn es Nacht wird, garantieren zahlreiche Bars und Lounges für beste Unterhaltung. An Bord können Sie das Leben in vollen Züge genießen – und später im Nachtclub G32 bei Livemusik und Dance-Beats in den Tag hineinfeiern. In einen neuen Tag. Voller neuer Highlights.