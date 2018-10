Bornholm ist einer der ungewöhnlichsten Orte Dänemarks, hier gibt es mehr Sonnenstunden als im restlichen Königreich Dänemarks. Bornholm bietet einen bunten Mix aus Museen, Kunsthandwerk, alten Mühlen, Räuchereien, kultureller Vielfalt sowie Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Döndalen

Erleben Sie den höchsten Wasserfall Dänemarks. Besuchen Sie Döndalen bei den Heiligtumsfelsen das ganze Jahr über, im Frühling mit einem schönen Blumenflor und im Winter mit sehr vielen Meerforellen.



Hammershus

Als größte Burgruine Nordeuropas zählt Hammershus zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Insel. Kein Wunder, denn Hammershus beflügelt nicht nur die Phantasie, sie lässt Sie auch die reiche Geschichte Bornholms zwischen Dänemark und Schweden hautnah erleben.



Rundkirchen

Kommen Sie nach Bornholm und erleben Sie die bekannten Rundkirchen. Von den acht Rundkirchen Dänemarks befinden sich allein vier auf Bornholm. Sie finden die Rundkirchen in Nyker, Nylars, Olsker und Österlars.



Rönne

Rönne ist Bornholms größte Stadt. Erleben Sie hier die schönen Straßen der Altstadt. Der Marktplatz St. Torv ist das lebendige Zentrum - ursprünglich war dieser Platz ein Exerzierplatz für das Militär, aber heute treffen sich hier Gäste und Einheimische.



Das Blåskins-Tal

Ein schönes Felsental mit Sonnenstrahlen zwischen den hohen Bäumen und großen moosbewachsenen Felsen. Ein rieselnder Wasserlauf mit kleinen Wasserfällen in der Sohle des Tales und schöne alte Bäume mit Efeu schaffen eine besondere Atmosphäre. Sie finden Blåskinsdalen auf einem Wanderweg in der Nähe von der Jons Kapelle.

Erleben Sie die Sonneninsel Bornholm, von Sassnitz auf Rügen aus direkt von Deutschland mit der Fähre zu erreichen.



Bornholm jetzt entdecken….