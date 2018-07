Wenn das Meer sich während der Tide zurückzieht, präsentiert sich der hiesigen Vogelwelt ein Festmahl. Rohweiher, Austernfischer und Silbermöwen sind nun besonders gut zu beobachten. Geführte zwei- und fünfstündige Wanderungen finden in den Sommermonaten statt.

In einer schönen Dünen- und Heidelandschaft im Norden der Insel liegt der “Fanø Golf Links”-Platz. Er ist der erste und älteste Golfplatz und der einzige Links-Golfplatz in Dänemark. Etliche Abschläge befinden sich auf den Dünenspitzen, von wo aus man einen gigantischen Blick über Dünen und Meer hat.

Fanö hat auch eine einzigartige Kultur, die Insel war seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Segelhäfen in Dänemark und überall sieht man die maritime Geschichte der Insel. Im Sommer bietet Fanö viele verschiedene Festivals und Festtage an. Das Volksfest „Fanikker-Tage“ ist ein traditionelles Volksfest, das an die vergangene Zeiten der „Fanikker“ erinnert. Jedes Jahr ziehen die Inselbewohner Mitte Juli in ihren traditionellen Trachten durch Nordby. Seit über 50 Jahren feiern große und kleine Inselbewohner das Fest mit Tanz und Musik. Volksmusik und Tanzen sind lebendige Teile der Gesellschaft der Insel. Auf Fanö findet auch jedes Jahr das bekannte Drachenfestival statt. Tausende Drachenenthusiasten haben auf Fanö ihr Paradies gefunden. Westwind und weite Strände sorgen für ideale Bedingungen zum Drachensteigen. Jeden Juni zieht es mehrere tausend Teilnehmer und Schaulustige des Fanö Drachenfestivals auf die Insel. Ein Erlebnis für sich!

Fanö bietet viele Shoppingmöglichkeiten an, egal ob Silber, Schmuck, Porzellan, Glas, Malereien, Stoffe, Kerzen – auf Fanös Antiquitäten- und Handwerksmärkten ist all dies zu bekommen.

Mit der Fähre erreicht man Fanö von Esbjerg aus in weniger als einer Viertelstunde.

Fanö jetzt entdecken…