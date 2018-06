Als kombiniert lebendige Geschichte, ländliche Idylle mit Stadtromantik und Kultur. Der Gendarmenweg ist ein 74 Kilometer langer Wanderweg entlang der alten Grenze. Auf Als gibt es viele Strände und auf der Halbinsel Kegnæs befindet sich der schönste Badestrand.



Die junge Universitätsstadt Sönderborg sprüht vor Charme. Als ist auch reich an Geschichte. Die Insel ist Heimat einiger der eindrucksvollsten Barockschlösser Dänemarks. Besonders bekannt ist Gråsten Slot, die Sommerresidenz der dänischen Königsfamilie.



Als jetzt entdecken…



Langeland bedeutet frische Luft und Zeit für Entspannung, tolle Sehenswürdigkeiten, schöne Strände und charmante Dörfer mit kleinen Gassen wie Rudköbing. Die Insel ist für ihre wunderschönen Landschaften und kleinen Dörfer aus einer anderen Zeit bekannt. Die charmanten Yachthäfen rund um die Insel bieten einen gemütlichen Rahmen für Erholung und Spaß.



Einer der beliebtesten Badestrände ist Ristinge Strand. Am nördlichen Teil des Strandes ragt die wunderschöne Aussichtsdüne „Ristinge Klint“ 20 Meter über dem Meer empor. Im Süden bietet die Insel ein Naturerlebnis der besonderen Art an. Hier können Wildpferde aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Ex-Moor-Ponys versorgen sich das ganze Jahr über selbst.

Langeland war auch Drehort bekannter dänischer Filme wie „In einer besseren Welt“ und „Pelle der Eroberer“. Alljährlich findet im Juli das Hafenfest in Bagenkop statt.



Langeland jetzt entdecken…



Von beiden Inseln gibt es Ausflugsmöglichkeiten nach Fünen. Hier erleben Sie Odense, Dänemarks drittgrößte Stadt, und H. C. Andersens Heimat. Egeskov auf Süd-Fünen ist eines der schönsten Renaissance-Schlösser Dänemarks. Hier gibt es wunderschöne Blumengärten und ein Oldtimer-Museum.