Spielen, Instagram, Snapchat, Videos schauen: Die Möglichkeiten sind schier unendlich – immerhin zweieinhalb Stunden verbringen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren durchschnittlich jeden Tag online. Besonders viel Zeit – gut ein Drittel! – nimmt das Chatten ein: Per WhatsApp in Kontakt zu bleiben (um nur ein Beispiel zu nennen) ist nicht nur jungen Menschen besonders wichtig. Doch die digitale Kommunikation birgt auch Risiken – und genau darum ging es bei den ersten beiden Veranstaltungen der Kooperation "Digital? Aber sicher!" von ZEIT LEO mit Samsung, die in dem Frankfurter Samsung Showcase stattfand – natürlich mit sachkundiger Unterstützung.

Zum einen durch Dr. Christian Montag, Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Frage, wie die Smartphone-Nutzung den Menschen beeinflusst. Aus der Warte der jugendlichen Konsumenten berichteten, zum anderen, Alina, 15, und Marlene, 16. Beide besuchen die zehnte Klasse des Frankfurter Riedberg-Gymnasiums und haben sich im Rahmen eines Wahlpflichtfachs bei der Frankfurter Organisation "Digitale Helden" zu Mentorinnen ausbilden lassen. Jetzt betreuen sie als "digitale Heldinnen" vor allem jüngere Schüler. Zweimal in der Woche sind sie in den Pausen ansprechbar und helfen, Probleme zu lösen. "Zum Beispiel im Klassenchat", erklärt Marlene. "Oft beginnt ein Konflikt als Streit zwischen zwei Schülern und weitet sich dann schnell aus, weil andere Teilnehmer Partei ergreifen." Alina fügt hinzu: "Wir versuchen, erst mal im Gespräch mehr über die Hintergründe herauszufinden und den Konflikt aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Wichtig ist, dass Konflikte im persönlichen Gespräch geklärt werden, denn oft basieren sie einfach auf Missverständnissen." Besonders wundert sie sich, dass "auch die jüngeren Schüler erstaunlich viel Zeit am Handy verbringen".

Chatten wird belohnt

Doch warum sind die digitalen Medien so verführerisch, blicken auch schon Kinder bis zu 50 Mal am Tag auf das Smartphone? Die jungen Teilnehmer im Publikum sind sich einig: "Man will ja nichts verpassen." Und daran sind die Unternehmen, die die Social-Media-Kanäle betreiben, nicht unschuldig, erklärt Christian Montag, denn sie möchten, dass die Nutzer viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen, um möglichst viele Daten zu sammeln. Ganz bewusst werden positive Belohnungen wie das Bewertungssymbol "Daumen hoch" eingesetzt. Die Nutzer lernen schnell: Das positive Feedback fühlt sich so gut an, dass sie unterbewusst noch mehr Bestätigung anstreben. Auch der blaue Doppelhaken bei WhatsApp, der anzeigt, ob eine Nachricht gelesen wurde, lenkt das Verhalten der Chatter, denn er baut Druck auf, möglichst schnell zu antworten. Problematisch ist: "Jeder dieser kurzen Blicke aufs Display, jede kurze Reaktion verursacht eine Mikrounterbrechung", so Christian Montag, die die Konzentration auf Arbeit oder Lernen stört. Er rät, "einfach mal den blauen Haken auszustellen und das Handy bei den Hausaufgaben aus dem Blickfeld zu legen".

Leider nicht eindeutig

Ohnehin ist die digitale Kommunikation fehlerbehaftet und besonders anfällig für Missverständnisse. Logisch, fehlen doch Mimik, Gestik, Stimmlage und ein direktes Feedback, das dem Sprecher zeigt, welche Gefühle seine Botschaft auslöst. Ein kleiner Test mit dem Publikum zeigt: Auch der Einsatz von Emojis hilft nur bedingt, denn sie werden nicht von allen Menschen gleich interpretiert. Für die "digitalen Heldinnen" ist daher klar: "Wenn es problematisch wird, dann sollte man das Gespräch von Angesicht zu Angesicht suchen." Gleichzeitig rät Christian Montag, sich gerade bei Bildern zu fragen: "Kann ich dem Adressaten vertrauen?" Die Kernbotschaften kamen auf jeden Fall im Publikum an: Die Brüder Simon, 12, und Henning, 10, waren sich nach der Veranstaltung einig: "Wir sind sowieso schon vorsichtig – aber wir werden in Zukunft noch ein bisschen mehr aufpassen, was wir posten!"





Zurück zur Übersicht.