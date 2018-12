Die gemeinnützige Frankfurter Organisation "Digitale Helden" hat sich der digitalen Kompetenz von Schule und Familie verschrieben und bildet sogenannte Schüler-Mentoren aus, die wiederum jüngere Schüler beraten. Ein wichtiger Punkt dabei: das Cyberbullying. Im Interview erklärt ein Mitgründer, der Medienpädagoge Gregory Grund, was dahintersteckt und wo die Tücken liegen.







Was ist Cyberbullying eigentlich genau, und wie unterscheidet es sich von herkömmlichem Mobbing?



Herkömmliches Mobbing gab es wahrscheinlich schon, als wir Menschen noch in Höhlen wohnten. In der klassischen Mobbingforschung ist Mobbing ein Bündel an Aktivitäten und beinhaltet beispielsweise Beleidigungen, Bloßstellungen, Bedrohungen und Verleumdungen. Dabei gibt es ein Ungleichgewicht der Kräfte, denn in der Regel agiert eine Kleingruppe ausschließend einem Einzelnen gegenüber, und dies über mehr als sechs Monate. Diese zeitliche Definition hat sich durch die digitalen Medien und die Entwicklung hin zu Cybermobbing massiv verändert – mittlerweile spricht man bereits nach einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen von "Mobbing" oder "Cyberbullying".







Warum ist das so?



Weil Mobbing in der digitalen Welt intensiver wirkt. Klassisches Mobbing war weniger allumfassend und nachhaltig. Ein Betroffener hatte noch mehr Schonräume außerhalb der Schule, in die die Mobbingstrukturen nicht hineingewirkt haben. Durch das Internet werden Schmähungen schneller einer größeren Öffentlichkeit zugänglich. Zudem verhallen verletzende Postings, zum Beispiel im Klassenchat, nicht so einfach – sie sind immer online, und sie sind es vielleicht auch noch in zehn Jahren. In der Praxis gibt es meist Mischformen, bei denen analoges und digitales Mobbing einander ergänzen und befeuern.





Wie sollten die Opfer von Cyberbullying reagieren?



Nicht öffentlich zurückfeuern, sondern durchatmen, mit engen Freuden über die Entwicklung sprechen und sich überlegen, ob in einem frühen Stadium direkte Gespräche die Dynamik noch auflösen können. Die Opfer sollten vor allem den Mut aufbringen, sich bei Freunden, den "Digitalen Helden", Lehrkräften oder Eltern Unterstützung zu holen. Eltern tun gut daran, nicht eigenständig zu intervenieren – also bei den Sendern der diskriminierenden Posts oder deren Eltern vorstellig zu werden –, denn in der Regel potenziert das nur den Konflikt.





Was raten Sie den Eltern betroffener Kinder stattdessen?



Zuhören, Verständnis zeigen und nicht den Betroffenen selbst Schuld zuschieben. Wichtig ist auch erst mal eine nüchterne Analyse: Wer hat wann, was wem getan oder geschrieben? Dann sollte man dokumentieren, also Screenshots und andere Belege sammeln. Im nächsten Schritt bespricht man – idealerweise gemeinsam mit dem Betroffenen – die Optionen und die nächsten Schritte, zum Beispiel Löschmaßnahmen in sozialen Netzen und Suchmaschinen.







Kinder erzählen nicht immer davon, wenn sie Cyberbullying erleben. Auf welche Anzeichen sollten Eltern achten?



Eltern sind in der Regel nicht die ersten Ansprechpartner – Jugendliche wollen sich auch ein Stück weit abnabeln von der elterlichen Struktur. Oft sorgen sich Jugendliche zudem, für die Situation selbst verantwortlich gemacht zu werden. Aufhorchen sollte man, wenn sich die allgemeine Gefühlslage des Kindes über mehrere Tage scheinbar grundlos nach unten bewegt, wenn das Kind nicht mehr in die Schule gehen mag, körperliche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen zeigt oder wenn es weniger gerne soziale Netzwerke benutzt.





Was sagt das Gesetz: Ist Cyberbullying strafbar?



Mobbing an sich ist keine Straftat, aber es werden in einer Mobbingdynamik oft gleich mehrere strafrechtlich relevante Punkte erfüllt, zum Beispiel die Verletzung der Persönlichkeitsrechte, Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung oder sogar Stalking, Nötigung, Drohung und Erpressung.





Digitale Helden Regelmäßig bieten die „Digitalen Helden“ unter www.digitale-helden.de/webinare kostenlose Webinare für Erwachsene, die sich mit Themen rund um die digitale Welt befassen – von Computerspielen bis zum richtigen Umgang mit dem Smartphone.





Zurück zur Übersicht.