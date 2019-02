DigitalAberSicher © Andreas Henn

Keine Frage, das Smartphone ist praktisch: Noch nie war es so einfach, über Distanzen miteinander zu kommunizieren. Auch Eltern wissen das zu schätzen und statten ihre Kinder daher oft beim Übergang in die weiterführende Schule mit den Geräten aus. Gleichzeitig sorgen sie sich: Wie viel Online-Zeit ist überhaupt gut für das Kind? Wo bewegt es sich im Netz? Und wie lassen sich die Ausgaben fürs Telefonieren und Spielen kontrollieren? Diese und weitere Fragen kamen bei der zweiten Veranstaltung "Digital? Aber sicher!" von ZEIT LEO und Samsung zur Sprache. Die Veranstaltung für Kinder und Eltern fand am 26. Januar Samsung Showcase in Frankfurt am Main statt.

Drei Experten begrüßte die ZEIT LEO-Chefredakteurin Inge Kutter dazu auf dem Podium: Christian Montag ist Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm, er erforscht den Einfluss digitaler Entwicklungen auf den Menschen. Daher widmete er sich aus wissenschaftlicher Sicht den Risiken, die das Smartphone birgt. Praktische Tipps gaben dagegen Noah und Noyan. Die beiden Schüler vom Frankfurter Riedberggymnasiums sind an ihrer Schule als sogenannte "Digitale Helden" Mentoren für alles, was den Umgang mit digitalen Geräten betrifft.

Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Mittlerweile gibt es zahlreiche Apps, mit denen Eltern die Smartphones ihrer Kinder kontrollieren und überwachen können. So lassen sich die Kinder nicht nur per GPS verfolgen – auch ihre Kommunikation kann mitgelesen werden. Solche Maßnahmen fanden allerdings weder die Kinder im Publikum noch die "Digitalen Helden" wirklich geeignet. Und auch der Experte Christian Montag gab zu bedenken: "Das stößt natürlich auf Widerstand bei den Kindern. Ich rate eher dazu, auf Augenhöhe zu argumentieren und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Kinder sollten lernen, selbst Verantwortung für ihr Gerät zu übernehmen." Dafür gebe es zahlreiche Hilfestellungen, die Kinder und Eltern gemeinsam beschließen und installieren können.

Ausgaben einschränken

Ein Beispiel ist die Möglichkeit, die Handy-Ausgaben zu beschränken. In diesem Punkt waren sich Eltern und Kinder auf Anhieb einig: Die Angst ist groß, im Netz versehentlich Geld auszugeben – ob durch langes Surfen oder In-App-Käufe. Wie sich dies vermeiden lässt, erklärte Christian Montag: Kinder sollten im besten Fall ein Smartphone mit Prepaid-Guthaben bekommen oder alternativ eines mit Flatrate-Vertrag, bei dem zum Beispiel Sonderrufnummern gesperrt werden. Außerdem könne man App- und In-App-Käufe sperren, sodass sie auch nicht versehentlich getätigt werden. Inge Kutter und Christian Montag wiesen aber auch darauf hin, dass es sinnvoll ist, Kinder erst möglichst spät ein eigenes Smartphone zu überlassen. Das smarte Telefon mit den vielen Versuchungen über Social Media und Spiele-Apps stehle dem Kind im Alltag zu viel Zeit, die eigentlich auf Tätigkeiten wie körperlich betontes Spielen ausgerichtet sein sollte.

Einfach mal abschalten

Besprochen wurden bei der Veranstaltung auch verschiedene Möglichkeiten, den Gebrauch des Handys zeitlich zu begrenzen. Wer ein Smartphone besitzt, neigt ja dazu, sich eher zu viel als zu wenig damit zu beschäftigen – das ist bei Kindern nicht anders als bei Eltern. Christian Montag riet daher, das Handy immer wieder bewusst wegzulegen. "Für Kinder gilt genauso wie für Erwachsene: Wer sich ständig ablenkt, reflektiert nicht das Erlebte und Gelernte", sagte er. Daher sei handyfreie Zeit für alle wichtig. "Studien zeigen: Einfach den Gedanken nachzuhängen macht kreativ!" Zudem gebe es im Leben so viele andere wichtige Dinge: Freunde treffen, Sport machen, sich mit der Familie unterhalten …

Der Tipp der "Digitalen Helden": Zeiten festlegen, in denen das Smartphone in der Tasche oder in der Schublade bleibt – zum Beispiel während der Hausaufgaben. Wenn Kinder das selbst nicht gut schaffen, helfen Apps wie "Kids Place" für Android Geräte. Damit lassen sich nicht nur die verfügbaren Apps einschränken. Für jedes Spiel kann man auch individuell einstellen, wann es genutzt werden kann – und wann nicht, etwa während der Schlafenszeit. Am besten einigen sich Kinder und Eltern gemeinsam auf solche Einstellungen.

Im Gespräch bleiben

Die beste aller Sicherheitsmaßnahmen ist jedoch immer miteinander zu sprechen. Wenn Kinder und Eltern sich regelmäßig darüber austauschen, was sie mit den digitalen Geräten erleben, fällt es den Eltern auch leichter mehr Freiräume zu gewähren. "Kinder müssen immer wissen, dass sie sich jederzeit an ihre Eltern wenden können. Auch und gerade, wenn mal etwas schiefgegangen ist", unterstrich Christian Montag. Er gab noch einen weiteren Tipp: "Helfen kann es, wenn Eltern sich mit anderen Eltern absprechen. Gibt es ähnliche Nutzungsregeln für die Kinder und ihre engen Freunde, fühlt sich niemand benachteiligt." Damit sich alle gut einigen können, wurde am Ende der "ZEIT LEO-Smartphone-Vertrag" ausgeteilt, mit dessen Hilfe Eltern und Kinder sich über die Smartphone-Nutzung verständigen können.

Darin ist auch die Idee zu finden, dass beim Abendessen sämtliche Familienmitglieder ihre Smartphones beiseitelegen. Denn die Geräte faszinieren schließlich nicht nur die Kinder…



