Eine gastronomische Reformation hat Ungarn in den letzten Jahren erobert; an fast jeder Ecke der Hauptstadt haben neue Restaurants, Bistros und Straßenrestaurants eröffnet, aber auch die Küche auf dem Land blüht gleichermaßen.



Ob sie ein mehrgängiges Menü essen möchten, während sie die besten Weine des Landes kosten, oder lieber an einem zwangloseren Ort essen möchten, die Besucher Ungarns werden wegen der großen Auswahl an Restaurants definitiv etwas für sich finden . Von exquisiten Weinbars bis hin zu einzigartigen und kreativen Kochkursen und Gastronomiefestivals bietet das Land ein spannendes Spektrum für jeden, der gerne isst.

Ungarn ist ein Land, in dem die Gastfreundschaft der Menschen und die Liebe zum Essen dieses zu einem angenehmen Erlebnis für jeden machen, der hierher kommt. Kreative Rezepte, hochwertige Zutaten und freundlicher Service treffen in der Gastronomie des Landes zusammen und bieten eine lebendige Mischung aus authentischen und modernen Gerichten.

Von traditionellen Aromen bis hin zu exquisiten kulinarischen Erlebnissen



Besucher Ungarns können die traditionelle Küche des Landes in zahllosen familienfreundlichen Restaurants probieren. Authentische ungarische Gerichte wie Fischsuppe mit Paprika ('halászlé') oder Kohlrouladen mit Sauerrahm ('töltött káposzta') werden an diesen Orten serviert, aber auf den Straßen werden charakteristische Spezialitäten verkauft wie der Schornsteinkuchen ('kürtőskalács') von Budapest auch.

Menschen, die eine gediegene Atmosphäre beim Abendessen bevorzugen, haben auch eine große Auswahl an Premium-Plätzen zur Auswahl. Budapest hat vier Michelin-Sterne-Restaurants (Costes, Costes Downtown, Borkonyha - und Onyx mit schon 2 Sternen!), die hervorragendes Essen auf künstlerische und spektakuläre Weise bietet, mit exzellentem Service. In den Jahren 2015 und 2016 hat sich Ungarn auch einen Namen auf der globalen Landkarte der Gastronomie gemacht, indem es das Recht gewonnen hat, Gastgeber der internationalen Chaîne des Rôtisseurs-Nachwuchskoch des Jahres - Wettbewerbs und der europäischen Endrunde von Bocuse d'Or zu sein.





