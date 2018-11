In Ungarn gibt es trotz der relativ geringen Größe des Landes nicht weniger als acht UNESCO-Welterbestätten.



Das Panorama von Budapest entlang der Donau, die weltberühmte Weinregion, in der der berühmte ungarische Dessertwein Tokaji Aszú, die Millenniums-Benediktinerabtei, die endlosen Ebenen von Hortobágy mit jahrhundertealten Hirtentraditionen, die frühchristliche Nekropole und die Aggtelek Karst alle vertreten Ungarn auf der Liste der herausragenden Werte der Welt.

Budapest, einschließlich der Ufer der Donau, des Budaer Burgviertels und der Andrássy-Allee

Die Andrássy Avenue, die oft als die "Champs Élysées" von Budapest bezeichnet wird, empfängt ihre Besucher mit beeindruckenden Gebäuden wie dem Opernhaus der Neorenaissance und der Musikakademie, dem Jugendstilgebäude des Pariser Kaufhauses sowie zahlreichen Luxusmarkengeschäften.

Das alte Dorf Hollókő und seine Umgebung

Dieses kleine Palócz-Dorf in Nordungarn hat seine mittelalterliche Siedlungsstruktur fast vollständig erhalten. An zwei Seiten der einzigen Straße der Siedlung reihen sich verputzte Bauernhäuser mit weiß getünchten Wänden in geordneter Weise zu einer Kirche mit Schindelturm.

Die Grotten von Aggtelek Karst und Slowakischer Karst

Dragon’s Head, Mother-in-Law's Tongue, Hall of Columns and Hall of Giants – dies sind die Namen, die nach den Entdeckern der verschiedenen Stalagmitenformationen der Zweimillionen Jahre alten und 26 km langen Baradla Höhle vergeben wurden.

Die Millenniums-Benediktinerabtei von Pannonhalma und ihre natürliche Umgebung

Die Basilika und die Bildungsgebäude und Kapellen des Benediktiner Erzabtei von Pannonhalma wachen über die Pannon-Region von Nordungarn tausendjährige Geschichte, mit seiner Bibliothek und Sammlungen, die herausragenden kulturellen Wert darstellen.

Hortobágy Nationalpark - Die Puszta

Obwohl die romantische Welt der Gesetzlosen (betyár) der Vergangenheit angehört, gibt es in Ostungarn noch Spuren in der Region Hortobágy, das größte zusammenhängende natürliche Grünland Europas.

Frühchristliche Nekropole von Pécs (Sopianae)

Die Stadt Sopianae (wo heute Pécs steht) wurde Anfang des 2. Jahrhunderts von den alten Römern gegründet und im 4. Jahrhundert wuchs sie zu einer blühenden Provinzhauptstadt heran.

Kulturlandschaft Fertő / Neusiedlersee

Der an der österreichisch-ungarischen Grenze gelegene Fertő / Neusiedlersee gilt als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung, da er hier zahlreiche seltene Pflanzenarten beheimatet sind, sowie mehr als zweihundert Vogelarten, die nur hier zu finden sind.

Tokaj Weinregion Historische Kulturlandschaft

Am Fuße des Zemplén-Gebirges im Nordosten Ungarns, wo sich die beiden Flüsse Bodrog und Tisza treffen, befindet sich die Tokaj-Hegyalja-Weinregion ist seit 1737 das weltweit erste geschlossene Weinbaugebiet mit 27 Siedlungen in seinem Gebiet.







