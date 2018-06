Diese wurde vom Institut für technische Gebäudeausrüstung (iTG) im Auftrag von Zukunft ERDGAS ausgeführt. Demnach fördern die staatlichen Programme CO2-Einsparungen höchst unterschiedlich, abhängig davon wie die Reduktion des Klimagases erzielt wird. Wenn Haushalte in Klimaschutz investieren, wird das vom Staat über BAFA und KfW sehr unterschiedlich bezuschusst, wie die Studie vorrechnet: 18 Cent pro eingespartem kg CO2 pro Jahr bekommt dazu, wer in eine moderne Erdgas-Brennwertheizung investiert. Gleich viel Klimaschutz ist dem Staat an anderer Stelle viel mehr wert: Das gleiche Kilogramm CO2 wird mit 90 Cent gefördert, wenn der Hausbesitzer in eine Dämmung investiert. Die Folge: Die Förderpolitik fördert zwar Klimaschutz, lässt eine effiziente Mittelverwendung aber vermissen. "Mehr Klimaschutz pro Steuer-Euro ist möglich. Wir wollen die Wärmewende bezahlbar gestalten. Die Politik sollte dieses Ziel durch technologie- und maßnahmenoffene Fördermechanismen unterstützen", so Dr. Timm Kehler, Sprecher des Vorstands von Zukunft ERDGAS.



Mehr Klimaschutz pro Euro



Am meisten Klimaschutz pro Euro ist laut Studie bei der Sanierung der Heiztechnik zu bekommen. Um jährlich ein Kilogramm CO2 weniger auszustoßen, ist eine Investition von durchschnittlich 2,70 Euro erforderlich. Deutlich höher liegen die CO2-Minderungsinvestitionen bei einem Austausch der Fenster (9,16 Euro) oder der Dämmung der thermischen Gebäudehülle (10,78 Euro). Besonders effizient ist die Anlagensanierung mit Erdgas-Brennwerttechnik (1,58 Euro). "Klimaeffizienz sollte zur Leitgröße der Förderpolitik werden. Die Hauseigentümer haben nur begrenzte Mittel zu Verfügung. Diese Mittel gilt es wirtschaftlich mit der größtmöglichen Wirkung für die Entlastung des Klimas einzusetzen", appelliert Kehler.