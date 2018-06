Wer von Paris einen "Weltrettungsvertrag" erwarte, werde "mit Sicherheit enttäuscht", prophezeit Regine Günther, Leiterin Klima und Energiepolitik der Umweltschutzorganisation WWF in Deutschland. Gleichzeitig sieht sie aber auch Grund zum Optimismus: "Der politische Wille, wirklich etwas zu verändern, war noch nie so groß wie heute", stellt sie klar. Immerhin machte US-Präsident Barack Obama den Klimaschutz zur Chefsache. Und auch China, das Land mit dem weltgrößten Energieverbrauch, will seine Kohlendioxid-Emissionen gemessen an der Wirtschaftsleistung bis 2030 um 60 bis 65 Prozent gegenüber 2005 reduzieren.



Eine nicht repräsentative Umfrage, die im Vorfeld der ZEIT KONFERENZ "Erdgas & Klimaschutz" durchgeführt wurde, zeigt dennoch die Skepsis in der Bevölkerung. So rechnen fast 47 Prozent der rund 16 500 Befragten mit einem Abkommen in Paris, das zwar verbindliche Ziele, aber auch viele Hintertürchen beinhaltet. Rund 39 Prozent glauben sogar, dass ein Vertrag gänzlich an den Wirtschaftsinteressen einzelner Länder scheitern wird. Auch Deutschlands Image, beim Klimaschutz ein Musterschüler zu sein, bekommt langsam Risse (siehe Grafik rechts). "Die deutsche Energiewende hat bislang mit wirksamem Klimaschutz leider wenig zu tun", sagt Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS e.V. "Wir haben zwar die Energieversorgung umgekrempelt, gleichzeitig aber die Emission kaum nach unten drücken können." Zusammen mit anderen Experten sprach Kehler am 1. Oktober auf der ZEIT KONFERENZ in Berlin.



"Deutschland hat ambitionierte Ziele, es hapert allerdings an der Umsetzung", sagt auch Regine Günther vom WWF. Dabei könne die "Ingenieursnation Deutschland" weltweiter Vorreiter sein: "Wir könnten regulatorisch und technisch zeigen, wie die Energiewende zu schaffen ist."



Denn darin sind sich die meisten einig: Ein konsequenter Klimaschutz ist angesichts des weltweiten Klimawandels nicht nur notwendig, sondern zahlt sich auch wirtschaftlich aus. Fast die Hälfte der Befragten sehen in der Energiewende große Chancen. Neue Industrien und Branchen sowie neue Arbeitsplätze könnten dadurch entstehen.

Infobox ZK Erdgas - Energiewende Lösungen mit Erdgas Wie lässt sich überschüssiger Ökostrom speichern? Im Erdgasnetz. Mit der Power-to-Gas-Technologie wird aus Strom, Wasser und CO 2 Erdgas, das ins Gasnetz eingespeist werden kann. Wie wird der Strom dort erzeugt, wo er verbraucht wird? Mit einer stromerzeugenden Heizung. So groß wie eine Waschmaschine sorgt die Anlage zuverlässig für Wärme und produziert nebenbei noch Strom. Wie bleibt Klimaschutz bezahlbar? Mit effizienten Erdgas-Heizungen. Sie vermeiden am meisten CO 2 pro investiertem Euro und amortisieren sich verglichen mit allen anderen Sanierungsmaßnahmen am schnellsten.

Damit das Mammutprojekt Energiewende effizient und bezahlbar geschultert werden kann, müssen möglichst viele Träger zum Einsatz kommen. Erdgas könnte dabei eine Schlüsselrolle zufallen, denn der Energieträger ist deutlich klimaschonender als Öl oder Kohle. "Erdgas ist Teil der Lösung", ist sich Kehler daher sicher. "Heute arbeiten wir sogar daran, es regenerativ herzustellen. Mit Erfolg: Heute können wir aus Grünschnitt oder Energiepflanzen genauso ökologisches Erdgas herstellen wie aus Ökostrom, der phasenweise im Überfluss vorhanden ist. Dadurch wird Erdgas grüner, und gleichzeitig können wir das Stromnetz entlasten."