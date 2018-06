Nach einer unerwarteten Eskalation der Eurokrise beschließt der Bundestag, die Deutsche Mark wieder einzuführen und nicht länger Teil der EU zu bleiben. Was bedeutete dies für das Land, für Sie? Sie studieren Agrarwissenschaften. Glückwunsch, richtige Wahl! Denn Sie finden sofort einen Job als Agraringenieur. Ihre Freunde dagegen – Elektrotechniker, Chemiker und Autoingenieure, alle mit guten Noten – bleiben arbeitslos. Denn es gibt kaum noch Stellen – und ohnehin immer weniger Firmen. Im Maschinenbau, dem Herzen der deutschen Industrie, sind gerade Tausende Unternehmen pleitegegangen. Hunderttausende haben keinen Job. Die Ausfuhren brechen ein, Preise schnellen in die Höhe, Staatsausgaben und -verschuldung explodieren. Die Exportindustrie rutscht wie das ganze Land in eine Rezession. Nur in einer Branche boomt es so richtig: in der Landwirtschaft! Weil die Deutschen mehr Wein, Salami und Käse selbst produzieren müssen; Importe sind nun für viele Verbraucher wegen der neuen Zölle zu teuer. Jedes Dorf weist neue Ackerflächen aus. Die Agrarindustrie ist zur einzigen Wachstumsbranche geworden. Klingt abstrus? Aber so könnte es im Extremfall kommen, wenn Realität würde, was sich manche vielleicht wünschen: ein Europa ohne eine Europäische Union. Ohne den Euro. Dafür wieder mit Schlagbäumen, Geldwechselstuben, Zöllen und Regierungen, die gegeneinander arbeiten. Weil sich Brüssel nicht mehr für Wettbewerb und niedrige Preise einsetzt, werden Strom, Gas, Telekommunikation und Flüge teurer.



Zurück zum Gedankenexperiment: Sie haben sich mit dem Studium der Agrarwissenschaften zwar für eines der wenigen sinnvollen Fächer in so einem Deutschland entschieden. Doch möchten Sie gerne noch Erfahrungen im Ausland sammeln. Tja, das wird kompliziert. Drittes Semester in Barcelona verbringen? Prüfungsergebnisse aus Spanien werden hierzulande fast nie anerkannt. Vier Monate Praktikum in Paris? Möglich, aber irrsinniger Organisations- und Zeitaufwand. Deshalb: Solche Szenarien besser schnell verwerfen (selbst wenn Sie zufällig wirklich Agraringenieur werden oder einen Bauernhof erben sollten). Und wieder die Augen aufmachen dafür, dass wir mit einem funktionierenden Europa die globalisierte Welt besser gestalten können als mit 28 Nationalstaaten allein.