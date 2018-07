In Europa wurden bereits zahlreiche einzelne Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die die Menschen in ihrer Wohnung bei eigenen Tätigkeiten entlasten und persönliche Beeinträchtigungen kompensieren. UCT Research geht noch einen Schritt weiter und führt angewandte Forschung und Entwicklung im Bereich gesamthaft unterstützender Umgebungen sowie immersiver Umgebungsintelligenz durch. Die technologischen Lösungen des interdisziplinären Forschungszentrums für nutzerzentrierte Technologien an der Fachhochschule Vorarlberg zeichnen sich dadurch aus, dass sie möglichst viele variable Raumeigenschaften automatisch an die Bedürfnisse der Menschen anpassen – zum Beispiel Licht, Farbe, Akustik, Temperatur und Luftqualität. Die Hardware dieser Assistenztechnik ist über Raumsensorik in der gesamten Wohnung präsent und technisch so integriert, dass sie in der gewohnten Umgebung kaum auffällt. Die Software analysiert kontinuierlich das Verhalten der Bewohner, um als lernendes System die Raumeigenschaften fortlaufend anzugleichen sowie Bedienoberflächen von Informations- und Kommunikationstechnologien zu personalisieren.

Ein Großteil dieser Umgebungsintelligenz konnte bereits erfolgreich überprüft und in der Praxis umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um Assistenztechnik für betreute Seniorenwohnungen, die sowohl die individuellen Lebenslagen und -phasen älterer Menschen als auch die unterschiedlichen technologischen und organisatorischen Strukturen der Senioreneinrichtungen berücksichtigt. Diese mitdenkenden

Wohnungen umfassen unter anderem eine unauffällige Raumsensorik, die Informationen über die Tagesstruktur der Bewohner sammelt und diese Informationen – etwa bei automatisch erkannten Auffälligkeiten – an die jeweilige Vertrauensperson weiterleitet. Der Nutzen: Die Bewohner können mit Unterstützung des intelligenten Assistenzsystems ihre gewohnte Tagesstruktur aufrechterhalten und werden zudem präventiv vor altersbedingten Risiken geschützt.

USABILITY DAY

UCT Research organisiert jährlich den Usability Day, der zuletzt am 16.5.14 das Thema "Assistenztechnik für betreutes Wohnen" behandelte. Die Tagungsreihe greift aktuelle Fragestellungen und internationale Lösungen auf und macht sie im Schnittfeld zwischen Wissenschaft und Praxis einem breiten Publikum zugänglich. Im Projekt West-AAL werden 80 Seniorenwohnungen mit Assistenztechnik

ausgestattet und getestet.



