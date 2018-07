Heike Baumann (Name von der Redaktion geändert) fährt regelmäßig zu ihrer fast 90-jährigen Mutter im drei Autostunden entfernten München. Als sie bei ihren Besuchen immer häufiger feststellt, dass sich Geschirr in der Spüle stapelt und die Zimmer ungelüftet sind, engagiert die Professorin für Erziehungswissenschaften eine polnische Kraft. Agnieszka Cuzek (Name geändert) hat bereits im Haushalt von anderen älteren Menschen geholfen. "Ab sofort bestimme ich, was in dieser Wohnung geschieht", macht sie im Einstellungsgespräch klar. Baumann ist irritiert, stimmt aber zu, da sie selbst keine Zeit für die Betreuung hat. Bei ihrem nächsten Besuch, nur ein Wochenende später, fühlt sich die Tochter jedoch wie ein Gast bei der eigenen Mutter. Die neue Haushaltshilfe hat das Regiment übernommen. Sie hat nicht nur eingekauft und geputzt, sie entscheidet auch über den Zeitpunkt des Mittagsschlafes und das Fernsehprogramm.



"An diesem Fallbeispiel, das mir im Rahmen meiner Studien zu Pflege und Migration begegnet ist, wurde mir klar, wie ambivalent diese Art der Seniorenbetreuung sowohl für die Angehörigen als auch für die Hilfskräfte sein kann", sagt Barbara Städtler-Mach, Vizepräsidentin der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Die Leiterin des Instituts für Gerontologie und Ethik hat zahlreiche Interviews ausgewertet, die muttersprachliche Studentinnen mit Deutschen, Polinnen und Rumäninnen geführt haben. Mithilfe ihrer Recherchen erforscht die Theologin, wie sich Familienstrukturen durch die sogenannte Pendelmigration verändern. Als Pendelmigranten gelten Menschen, die ihren Wohnsitz im Herkunftsland behalten, aber für die Dauer ihrer Arbeit eine geografische Grenze überschreiten in aller Regel mehrfach im Jahr für jeweils acht bis zwölf Wochen am Stück. Hintergrund für Städtler-Machs Forschungen ist der demografische Wandel.

Durch die immer älter werdende Gesellschaft steigt die Anzahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland. Die Zahlen schwanken je nach Szenario, vorsichtige Schätzungen gehen jedoch von drei Millionen im Jahr 2030 aus. Im Jahr 2012 erhielten in der Bundesrepublik rund eine halbe Million Menschen Pflegehilfe. Während der Bedarf an Pflege steigt, nehmen Bereitschaft und Ressourcen, sich innerhalb der eigenen Familie zu engagieren, jedoch ab. Als kostengünstige Lösung – ein deutscher Pflegedienst würde für eine 24-Stunden-Betreuung mit mehreren Tausend Euro im Monat zu Buche schlagen – beschäftigen viele Angehörige inzwischen Hilfskräfte aus Osteuropa. Die Frauen aus Polen, der Slowakei und Rumänien, aber auch aus der Ukraine oder Moldawien sind oftmals bereit, für Nettolöhne von 800 bis 1300 Euro im Monat zu arbeiten.

Barbara Städtler-Mach Barbara Städtler-Mach, geboren 1956, studierte Evangelische Theologie und Diakoniewissenschaften. Bevor sie ihre Professur an der Evangelischen Hochschule Nürnberg erhielt, war sie als Pfarrerin und Klinikseelsorgerin tätig.

"Wir sind mit zwei Notsituationen konfrontiert: die wachsende Pflegebedürftigkeit der Deutschen auf der einen und die Arbeitslosigkeit oder Armut vieler Polinnen beziehungsweise Rumäninnen auf der anderen Seite", berichtet Städtler-Mach. Auf den ersten Blick scheint

es, als würde eine Win-win-Konstellation entstehen, von der alle profitieren: Die älteren deutschen Menschen werden vergleichsweise

kostengünstig betreut, und die osteuropäischen Frauen haben gemessen am Standard ihrer Herkunftsländer ein gutes Einkommen. "Meine Recherchen ergaben aber", so Städtler-Mach, "dass ein Großteil der Betroffenen die Pendelmigration als problematisch wahrnimmt." Viele Deutsche leiden wie Baumann unter dem Gefühl, den exklusiven Kontakt zu den Eltern aufgegeben und das Feld einer fremden Frau überlassen zu haben.

Die Polinnen und Rumäninnen gehen hingegen in die Migration, weil sie beispielsweise ihren Kindern mit dem Studium eine gute Zukunft finanzieren wollen. Gleichzeitig sind sie teilweise über Jahre hinweg von der Familie getrennt. Sie leiden unter Heimweh und entfremden sich immer mehr von den eigenen Angehörigen. In ganz Europa sei eine Tendenz zu beobachten, die Städtler-Mach unter dem Schlagwort "Go West" zusammenfasst: Während die polnische Frau in Deutschland arbeitet, engagiert sie ihrerseits für die eigenen pflegebedürftigen Eltern eine einkommensschwächere Moldawierin oder Ukrainerin, die sie sich durch die Einnahmen in Deutschland leisten kann. Durch diesen Go-West-Trend verändere sich die Kultur des Helfens: "Das Helfen wird in eine materielle Dimension verschoben: Ich muss nur genug Geld haben, dann kümmert sich jemand, der nicht ich bin, um die Eltern. In der Folge erleben ganze

Familienverbünde nicht mehr, wie man sich in den Generationen hilft", sagt Städtler-Mach. Welche Auswirkungen dieser Aspekt des

demografischen Wandels auf die Gesellschaft hat, bleibt weiterhin zu untersuchen.