Mit Erfolg setzt die Hochschule auf Interdisziplinarität, gezielte Zusammenführung einzelner Forschungsbereiche, die Erweiterung bestehender Netzwerke durch neue Kooperationspartner und eine intensive internationale Zusammenarbeit. Schwerpunkte sind "Informationstechnik und Kommunikation" sowie "Material und Werkstoffe in Architektur, Bauingenieurwesen und Gestaltung". Verantwortlich für die erfolgreiche Entwicklung sind die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen sowie die enge Verzahnung von Forschung und Lehre. Einen entscheidenden Forschungsbeitrag leistet das international anerkannte Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik (i3mainz). Das Designlabor Gutenberg entwickelt Lösungen für die Kommunikation von Gestaltung und das Institut für Mediengestaltung befasst sich mit multidimensionaler Visualisierung und zeitbasierter Gestaltung. An neuen Werkstoffen und Konstruktionsverfahren arbeitet das Institute for Innovative Structures. Erfolgreich etabliert hat sich auch das Forschungsgebiet "Material als Designimpuls".

In der Architektur stehen Facility Management, Bestandsund Denkmalpflege im Vordergrund, und eines der modernsten digitalen Lichtlabore wird in der Innenarchitektur genutzt. Im Fachbereich Wirtschaft konzentriert sich die Forschung auf Management- und Controlling-Lösungen, ein neuer Bereich ist die "Wirtschaftsinformationstechnik".





