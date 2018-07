Für ihre forschungsstarke Fachrichtung Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Globalisierung, Europäische Integration, Interkulturalität hat die HAW im Oktober vergangenen Jahres das eigenständige Promotionsrecht erhalten. Noch im gleichen Jahr folgte das Promotionsrecht für die Fachrichtungen Public Health sowie Soziale Arbeit. Den Weg dahin hatte die Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes geebnet. Es ermöglicht HAWs, für nachweislich forschungsstarke Fachrichtungen das Promotionsrecht zu beantragen, sofern sie über mindestens 12 forschungsaktive Professorinnen und Professoren verfügen, die ihre Forschungsstärke in den letzten Jahren durch eingeworbene Drittmittel und durch Experten geprüfte Publikationen belegen mussten.



Die Hochschule Fulda hat mit ihren drei Promotionszentren die Anforderungen bereits nachweislich erfüllt. So betreiben zum Beispiel die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Promotionszentrums Sozialwissenschaften seit Langem eine national und international anerkannte sozialwissenschaftliche Forschung. Aus einer gesellschaftsanalytischen Perspektive widmen sie sich der Erforschung und Entwicklung hochaktueller Problemstellungen rund um die Schwerpunkte Globalisierung, Europäische Integration und Interkulturalität. Viele arbeiten bereits seit Jahren im wissenschaftlichen Zentrum CINTEUS (Center for Intercultural and European Studies) interdisziplinär zu den genannten Themenfeldern zusammen.



Das Promotionszentrum Sozialwissenschaften setzt auf diesem Fundament auf. Es führt verschiedene sozialwissenschaftliche Disziplinen sowie Forschungsthemen und –felder zusammen. So gehören ihm Professorinnen und Professoren aus den einschlägigen Fachgebieten Soziologie, Politologie, Kommunikationswissenschaft, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an. Sie alle richten ihre Forschungsaktivitäten konsequent auf eine problembezogene, empirisch orientierte und methodisch fundierte Analyse gesellschaftlicher Transformationen und Wandlungsprozesse aus und konzentrieren sich auf die genannten Schwerpunktthemen. Stabile Kooperationsstrukturen sichern eine qualitativ hochwertige wissenschaftliche Betreuung der Doktorandinnen und Doktoranden.



"Als HAW haben wir den klaren gesetzlichen Auftrag, anwendungsorientierte Forschung und Wissenstransfer zu betreiben", betont der Präsident der Hochschule Fulda, Prof. Dr. Karim Khakzar. "Doch Forschung kann nur mithilfe von Doktorandinnen und Doktoranden erfolgen. Die bisherigen kooperativen Verfahren mit Universitäten haben nicht immer problemlos funktioniert. Hinzu kommt, dass einige Forschungsgebiete an Universitäten gar nicht oder nur am Rande vertreten sind. Das eigenständige Promotionsrecht verbessert die Rahmenbedingungen für die Forschung an HAWs daher nachhaltig. Davon profitieren unsere Studierenden, aber auch unsere Praxispartner, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie soziale Einrichtungen."

Um sicherzustellen, dass die Promotionen höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, hat die Hochschule Fulda in der Promotionsordnung Regeln festgeschrieben, die den Prinzipien des Wissenschaftsrats zur "guten Promotion" folgen, also eine fortlaufende und kontinuierliche Qualitätssicherung gewährleisten. Dazu gehören etwa die kollegiale Qualitätssicherung bei den Zulassungsverfahren, der Abschluss von Betreuungsvereinbarungen oder die unabhängige Bewertung der Dissertation nach fachlichen, international gültigen Qualitätsmaßstäben.