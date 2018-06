Noch vor wenigen Jahren wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, dass dieser Personenkreis gemeinsam an einem Projekt arbeitet: Mitglieder der "Selbsthilfegruppe Pflegende Angehörige", die Pflege- und Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Elke Hotze, die Mediendesignerin Prof. Michaela Ramm und Studierende aus den Bereichen Pflegewissenschaft, Informatik (Verteilte und Mobile Anwendungen), Medieninformatik und Media & Interaction Design. Im Frühjahr 2015 aber entwickelte diese Gruppe an der Hochschule Osnabrück die Pflege-App "Heldentaten" für Angehörige, die den Alltag mittels technischer Unterstützung erleichtern soll. Sie befindet sich noch in der Testphase.



"Das Beispiel zeigt, dass in naher Zukunft im Bereich der Gesundheit völlig neue Berufsbilder entstehen werden", ist Prof. Dr. Andrea Braun von Reinersdorff überzeugt. Die Professorin für Krankenhausmanagement, insbesondere Personalmanagement, ist eine der treibenden Kräfte, wenn es darum geht, eine große Idee in die Tat umzusetzen: das Etablieren des Osnabrücker Gesundheitscampus. Die Osnabrücker Hochschulen als Träger, die Stadt, der Landkreis, das Bistum, der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Osnabrück sowie GewiNet, das Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft, wollen "Gesundheitsversorgung neu gestalten". Allein in GewiNet vereinen sich etwa 90 Mitglieder aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft in der Region Weser-Ems.

Die Hochschule Osnabrück ist als einer der Träger des Gesundheitscampus prädestiniert. Die deutschlandweit erste Professur für Pflegewissenschaften wurde hier geschaffen, ebenso die erste Professur für Hebammenwissenschaften. Auch im Gesundheits- und Pflegemanagement setzt die Hochschule Maßstäbe. Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) beispielsweise ist hier angesiedelt. Der bundesweite Zusammenschluss von Pflegeexpertinnen und -experten ist über Deutschland hinaus einer der Taktgeber, wenn es um die Entwicklung von Standards in der Pflege geht. Beim Gesundheitscampus geht es um Versorgungsketten, die über die stationäre Versorgung hinausgehen. Gemeint ist damit das Zusammenspiel vieler Akteure, beispielsweise von Ärzten, Physiotherapeuten, Pflegediensten, Kliniken, Hebammen oder Akteuren aus dem Bereich der Gesundheitsinformatik.

Der Gesundheitscampus steht beispielhaft für die starke regionale Vernetzung der Hochschule, die ihr auch überregional und zum Teil sogar international großes Gewicht verleiht. Nachvollziehen lässt sich das auch sehr anschaulich im Forschungsfeld "Zukunftsweisende Agrarsystemtechnologien". "Hier ist das Agro-Tech-Valley", sagt Prof. Dr. Arno Ruckelshausen gern bewusst plakativ. Tatsächlich zählen die Region Weser-Ems und der Landkreis Osnabrück international zu den Taktgebern in der Agrartechnikbranche.

Die Zukunft der Landwirtschaft

Seit 2007 bündelt das Netzwerk COALA – Competence of Applied Agricultural Engineering – die Kompetenzen der Fachgebiete Elektrotechnik, Informatik, Agrarwissenschaften und Maschinenbau an der Hochschule, um agrartechnische Innovationen voranzutreiben. So ist unter anderem die autonome Agrarroboter- Plattform "BoniRob" entstanden. "BoniRob" steht für Bonitur-Roboter, einen Roboter zur Pflanzencharakterisierung.

Seit fast zehn Jahren arbeitet ein Forschungsteam der Hochschule mit dem Landmaschinenhersteller Amazone und Bosch – mit Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und der Euregio – daran, den "BoniRob" weiterzuentwickeln. Der Roboter bewegt sich auf vier einzeln angetriebenen Rädern und ist mit jeder Menge Sensorik, Elektronik und Software ausgestattet. Das Gerät fährt selbsttätig auf dem Feld, ohne Pflanzen zu beschädigen. Mit Lichtgitter, Laser-Abstandssensoren, 3D-Kameras und einem Spektralsensor gewinnt "Boni-Rob" zahlreiche Daten und kann den "Fingerabdruck" jeder einzelnen Pflanze erstellen.

