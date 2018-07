Mit der optimalen Reinigung von Frachtschiffen befasst sich das einjährige Forschungsprojekt der Ostbayerischen Technischen

Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) "CDNI-Abwässer aus der Wäsche von Binnenschiffen". Projektpartner sind die bayernhafen Gruppe aus Regensburg und die Bavaria Schifffahrts- und Speditions-AG, Aschaffenburg. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz fördert das Projekt mit 150.300 Euro. Damit Schiffsladungen wie Lebensmittel und Dünger, die nacheinander transportiert werden, nicht in Berührung kommen, müssen Laderäume gereinigt werden. Das "Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt" (CDNI) regelt, dass nicht jedes Waschwasser in die Gewässer gelangen darf, sondern unter Umständen in die Kanalisation entsorgt werden muss. Da aber nicht bekannt ist, ob und wie das Wasser verunreinigt ist, sind teure und komplizierte chemische Analysen notwendig, bevor es überhaupt eingeleitet werden kann.



Um dieses kaum erforschte Problem kümmert sich an der OTH Regensburg ein Team von Prof. Andreas Ottl, Experte für Siedlungswasserwirtschaft an der Fakultät Bauingenieurwesen, und Prof. Dr. Walter Rieger, Experte für analytische Chemie, Umweltanalytik und chemische Sicherheit an der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik. Nach der Bestandsaufnahme – Wie wird gereinigt? Wie viel Wasser wird verwendet? Wie verunreinigt ist es? – suchen sie eine Methode, bei der so wenig Schmutzwasser anfällt, dass es ohne weitere Untersuchung in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Ziel ist ein Praxisleitfaden, der bundesweit zum Einsatz kommen könnte.