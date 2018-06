Kathrin Antony wuchs auf einem Weingut in Rheinland-Pfalz auf und wurde vor sieben Jahren zur Rheinhessischen Weinprinzessin

gekrönt. Nun arbeitet die studierte Landschaftsarchitektin an einem anderen Würdentitel: dem Doktor. Dieser ist für alle ungleich schwerer zu erhalten, Kathrin Antony jedoch muss besonders viel Geduld aufbringen.



Die ersten Fachhochschulen entstanden in Deutschland vor mehr als 40 Jahren als berufsorientierte Alternative zu den Universitäten. Damals wurden dringend Ingenieure gesucht, die praxisnah und gleichzeitig wissenschaftlich ausgebildet waren. Fortan schien die Rollenverteilung festgeschrieben: Fachhochschulen bilden für Praxis und Beruf aus, Universitäten stehen für Forschung und Lehre. Doch seit einiger Zeit rüsten die Fachhochschulen auf. Sie nennen sich selbstbewusst University of Applied Sciences, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, und treiben die anwendungsbezogene Forschung in ihrer Region voran.



Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Institutionen war bis vor Kurzem das universitäre Promotionsrecht. Fachhochschulabsolventen können generell zwar den Doktor machen. Einer der beiden Hauptgutachter der Doktorarbeit muss im Normalfall aber an einer Universität beheimatet sein. "Das war eine Hürde", sagt Kathrin Antony – und Robert Göbel, bei dem sie ihren Master an der Hochschule Geisenheim University gemacht hat, stimmt dem zu. Göbel ist Professor für Strategisches Management und Beratung im hessischen Geisenheim zwischen Wiesbaden und Rüdesheim. Er betreut immer wieder Studierende auf dem Weg zum Doktortitel. "Mit einigen Universitäten, vor allem mit der in Gießen, besteht eine langjährige Zusammenarbeit. Kathrin Antony allerdings bearbeitet ein interdisziplinäres Thema an der Schnittstelle zwischen strategischer Außendarstellung von Weingütern und Landschaftsarchitektur – da musste ich erst einen passenden Betreuer an einer Universität finden und vom Thema begeistern", sagt er.

Nach einem Dreivierteljahr hatte Göbel bei einem Professor der Technischen Universität Darmstadt Erfolg. Die Juristen beider Bildungsinstitutionen arbeiteten einen Promotions-Kooperationsvertrag aus. Das ist das übliche Prozedere und Voraussetzung für die kooperative Betreuung von Promotionsvorhaben. Zwei Jahre nach Projektbeginn sind alle rechtlichen Fragen geklärt. Der Vertrag aber ist immer noch nicht unterschrieben. Dass die Formalitäten kein Ende nehmen, liegt auch an der Promotionsurkunde, die Kathrin Antony verliehen werden soll. Das Problem: Die Universität Darmstadt und die Hochschule Geisenheim University wünschen gleichberechtigt im Briefkopf zu erscheinen. "Selbst die Festlegung des Designs einer gemeinsamen Promotionsurkunde muss also geklärt werden", sagt Robert Göbel und klingt dabei gleichermaßen belustigt wie zermürbt.



Die Diskussion nicht zuletzt um das Design der Urkunde scheint symptomatisch für den Streit um das Promotionsrecht, der seit Jahren zwischen Fachhochschulen und Universitäten schwelt. Seit der Kultusministerkonferenz in Bologna im Jahr 1999 berechtigte der Masterabschluss sowohl von Universitäten als auch von Fachhochschulen zur Promotion. Diese Errungenschaft des sogenannten Bologna-Prozesses gilt als revolutionär – denn sie bedeutet eine Annäherung zwischen den beiden Hochschultypen. Seitdem öffnen sich die Fachhochschulen zunehmend der Forschung: 2010 bewilligte Deutschlands wichtigstes Beratergremium für die Wissenschaft, der Wissenschaftsrat, erstmals einer Fachhochschule einen millionenschweren Forschungsbau. Zuvor waren ausschließlich Forschungsbauten an Universitäten unterstützt worden. Niedersachsen und Brandenburg bieten Forschungsprofessuren für Fachhochschulen an, bei denen die Lehrerenden offiziell genauso viel Spielraum für die Forschung erhalten wie die Universitätskollegen. Und forschungsaffine Fachhochschulwissenschaftler treiben immer höhere Drittmittelsummen ein und sollen bei der Vergabe von Fördermitteln künftig stärker von der Deutschen Forschungsgemeinschaft berücksichtigt werden. Mit der Öffnung der Hochschulen zur anwendungsbezogenen Forschung steigt überdies die Zahl der promovierten FH-Absolventen. Zwischen 2009 und 2011 verliehen die Universitäten 836 FH-Akademikern einen Doktorgrad. Laut der Hochschulrektorenkonferenz ist das eine Steigerung um 45 Prozent im Vergleich zum Zeitraum 2006 bis 2008.