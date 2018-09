Inhalt Seite 1 — Von der Fachhochschule smart in die Region Seite 2 — Frei verfügbare Anwendung Auf einer Seite lesen

Fachhochschulen können durch ihre anwendungsbezogene Forschung zu Lösungen beitragen und die vor Ort ansässigen Firmen auf diesem Weg mitnehmen. Fragt man die Bauphysikerin Ursula Eicker nach einer intelligenten, energieeffizienten Stadt der Zukunft, nennt sie nicht zuerst japanische Ökometropolen wie Fujisawa. Sie spricht vom baden-württembergischen Wüstenrot. Und räumt dann ein: "Na gut, eine Stadt ist Wüstenrot nicht wirklich. Vielmehr eine Gemeinde mit ungefähr 6000 Einwohnern. Aber Wüstenrot gehört als künftige Plusenergiesiedlung zu den Vorreitern in Sachen Energiewende."



Wüstenrot möchte bis zum Jahr 2020 energieautonom sein, also den gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energieträgern wie Biogas, Wind, Erdwärme oder Fotovoltaik decken. Bei diesem Vorhaben hat sich die Kommune Unterstützung von Fachhochschulen geholt, genauer gesagt vom Forschungszentrum Nachhaltige Energietechnik (zafh.net) der Hochschule für Technik Stuttgart. Unter Ursula Eickers Leitung erstellt das zafh.net Energiekonzepte für Gebäude sowie ganze Regionen.



Dabei arbeitet der Verbund mit Partnern aus der Industrie zusammen, mit Architekten und Planungsbüros ebenso wie Wohnbaugesellschaften. Durch die kluge Vernetzung von Akteuren und Aktivitäten möchte das zafh.net in einer Vielzahl von nationalen und europäischen Projekten exzellente Forschung sowie Innovationen leisten.

In der Nähe einer Wüstenroter Neubausiedlung befindet sich ein Acker, der ungefähr so groß wie zwei Fußballfelder ist. Dort haben die Stuttgarter Wissenschaftler einen Agrothermiekollektor verlegen lassen – und feiern damit eine europaweite Premiere: "Zum einen versorgt der Acker im Gegensatz zu herkömmlichen Kollektoren nicht nur ein Haus, sondern eine ganze Wohnsiedlung mit Energie für die Wärmepumpen. Außerdem funktioniert der Boden wie ein unterirdischer Speicher", führt Eicker aus. Ein spezieller Pflug hat Rohrleitungen zwei Meter tief in der Erde versenkt. Durch diese Rohre fließt ein Wasser- Glykol-Gemisch, das die Erdwärme gleichermaßen aufnimmt wie speichert. An der Oberfläche lassen sich weiterhin Kartoffeln anbauen, sodass keine Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entsteht.