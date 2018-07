Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FH Aachen forschen und entwickeln an insgesamt elf Instituten. "Außerordentlich stolz sind wir auf unsere Forscherinnen – fast ausnahmslos im MINT-Bereich –, deren Weg wir an unserer Hochschule besonders unterstützen möchten", so Professorin Dr. rer. nat. Christiane Vaeßen, Prorektorin für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer. Als familienfreundlich zertifizierte Hochschule bietet die FH Aachen dafür ein passendes Umfeld. Von den an die FH Aachen berufenen Professorinnen, vor allem im MINT-Bereich, sind überdurchschnittlich viele überaus erfolgreich in herausragenden interdisziplinären Forschungsprojekten aktiv, wie die nachfolgenden vier Wissenschaftlerinnen eindrucksvoll belegen.



Winzige Körperzellen können Großes leisten: Stammzellen sind in der Lage, ganz unterschiedliche Gewebetypen anzunehmen. Das ist die Basis für entscheidende Fortschritte in der Medizin; vor allem auch bei der Therapie so schwerer Krankheiten wie beispielsweise Parkinson und Alzheimer. Das Institut für Bioengineering (IfB) am Campus Jülich der FH Aachen beschäftigt sich unter anderem mit Herzzellen, die aus Stammzellen hergestellt werden. An diesen Zellen wird dann die Wirkung von Medikamenten untersucht. In ständiger Abstimmung mit den experimentellen Daten ist es so möglich, die Gewebeveränderungen nach der Zugabe von Medikamenten ganz genau zu ermitteln. Auf diese Weise lässt sich feststellen, wo ein Medikament wirken muss, um Veränderungen auszulösen. Die Musterzellen zeigen nicht nur, ob und wie das Medikament wirkt, sondern auch, wo genau. "Durch dieses System ist der Weg zu einer personalisierten Medizin geebnet", bestätigt Professorin Dr. Aysegül Temiz Artmann. So wäre es dann denkbar, dass beispielsweise bei einem Herzinfarkt aus Stammzellen des Patienten Herzzellen kultiviert werden und die Medikamentengabe genau auf diese Zellen und damit auf den Patienten zugeschnitten ist.



Das Projekt verbindet die praktischen mit den theoretischen Ansätzen: Die Experimente werden unter Leitung von Professorin Temiz Artmann und ihrem Doktoranden Robin Bayer durchgeführt, die mathematische Modellierung im Projekt erfolgt durch Professor Dr.- Ing. Manfred Staat und seinen Doktoranden Ralf Frotscher – eine perfekte Kooperation zwischen Biochemie, Medizin sowie der Biomechanik.



Eine wichtige Frage in den neurowissenschaftlichen Untersuchungen am menschlichen Gehirn ist die genaue Verknüpfung der verschiedenen Funktionsbereiche im Gehirn. Besonders wichtig ist dies für das Verständnis von Nervenerkrankungen. Grundlage für das Projekt sind hochauf lösende Scandaten von dünnen Gehirnschnitten, die Terabyte-Datenmengen produzieren. Im Rahmen des Projekts GPUFaserVis werden unter Leitung von Professorin Dipl.-Inf. Ingrid Scholl geeignete Datenstrukturen und Algorithmen für eine dynamische interaktive Visualisierung der großen Datenmengen entwickelt. Dazu wird die massiv parallele Programmierung mit Grafikkarten eingesetzt. Die neuen Erkenntnisse lassen sich aber auch für weitere Visualisierungsaufgaben adaptieren: Im Institut MASKOR (Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik) der FH Aachen verhilft Prof. Scholl beispielsweise Robotern durch die Visualisierung zum Sehen. Durch die wahrgenommenen 2D- und 3D-Bilder kann der Roboter so auf seine Umwelt reagieren. In der Visualisierung ist vor allem die immer größer werdende Datenmenge eine Herausforderung. Um dem entgegenzuwirken, müssen die Bilddaten fusioniert, miteinander kombiniert, registriert und Redundanz entfernt werden.



Visualisierung hilft ganz allgemein, komplexe Systeme zu überblicken und gezielte Entscheidungen zur Steuerung zu treffen. In einer guten Visualisierung sind die wichtigsten Informationen zur Gesamtlage auf einen Blick zu erfassen. Die Gestaltung wird zum Werkzeug, das Abstraktes oder Unübersichtliches anschaulich macht. Ein kommunikatives Tool sollte charmant auftreten, sich selbst erklären und intuitiv zu bedienen sein. Forschungen zu den Grundlagen der Visualisierung werden an der FH Aachen von Professorin Dipl.-Des. Eva Vitting geleitet.



Ein Beispiel ist das System Caelum. Es inszeniert Wetterdaten auf sinnliche Weise. Durch visuelle Übersetzung der verschiedenen Messwerte entsteht ein aktuelles dynamisches Bild. Der Betrachter kann die Echtzeitvisualisierung per iPad steuern, verschiedene Wetterlagen im Zeitraffer betrachten oder ein beliebiges Wetter simulieren. Das Konzept entstand in Kooperation mit dem Solar-Institut Jülich der FH Aachen im Rahmen des Seminars "Sonne und Lichtenergie" und wurde innerhalb des Forschungsprojekts "Visuelle Codierung" realisiert.



Ein weiteres Beispiel betrifft die Industrie: Individualisierte Produkte, flexible Produktionsprozesse, umfassende digitale Vernetzung und die Einbindung von Kunden und Geschäftspartnern – die zukunftsweisende Industrie 4.0 stellt Unternehmen vor immer neue, stetig wachsende Herausforderungen. Der Fachbereich Gestaltung der FH Aachen entwickelt gemeinsam mit dem Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen im interdisziplinären Forschungsprojekt "ProSense" eine iPad- App, welche die Realität der Produktion mit der virtuellen Planung vergleicht und Optimierungsvorschläge anbietet. "Die App wird auf typische Problemfelder aufmerksam machen und damit die Produktionsplanung unterstützen", so FH-Professorin Eva Vitting, die das Designerteam leitet. "Oft laufen Planung und Realität weit auseinander, auch weil die Daten unvollständig oder fehlerhaft erfasst werden." Der Einsatz intelligenter Sensorik soll dabei helfen, die Datenqualität zu verbessern. "Unser Fokus liegt auf der Visualisierung der Informationen und der Gestaltung eines benutzerfreundlichen Interface", erläutert Vitting die Aufgaben der Designer. Das Team entwickelt innovative infografische Darstellungen, die es ermöglichen, komplexe Zusammenhänge und unübersichtliche Datenmengen (Big Data) verständlich abzubilden. Dem Nutzer gelingt es so, im anschaulichen Überblick frühzeitig Probleme zu erkennen und Lösungsstrategien zu entwickeln.



Wie nützlich intelligente Entscheidungshilfen für Unternehmen sein können, zeigt das Institut NOWUM-Energy der FH Aachen. Nach drei Jahren Laufzeit endete jüngst das Forschungsprojekt MIND ENERGY. MIND steht für Geist und verweist hier auf die Fähigkeit des Menschen, strategisch zu denken und Ziele zu verfolgen. Ziel des Forschungsvorhabens MIND ENERGY war, eine Methodik zu entwickeln, die produzierenden Unternehmen eine effektive, weil individuell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Energieversorgung ermöglicht, die ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe auskommt.



Dominik Stollenwerk, der derzeit innerhalb des Projektes promoviert, entwickelte dazu unter der Leitung von Institutsleiterin Professorin Dr.-Ing. Isabel Kuperjans eine softwaregestützte Methodik. Damit können Unternehmen prüfen, welche regenerativen Energieformen und Energiespeicher für ihren Produktionsprozess und ihren Standort geeignet sind und welche Kosten mit einem Umbau verbunden sind. Dazu wird zunächst der gesamte Produktionsprozess aus der Sicht des Produktes in seine Einzelschritte zerteilt, jedem Einzelschritt wird sein jeweiliger minimaler Energiebedarf zugeordnet, entstehende Abwärme und Reststoffe werden bestimmt. "Eine solche Analyse hilft produzierenden Unternehmen, notwendige strategische Entscheidungen zur zukünftigen Energieversorgung zu treffen sowie Zeit- und Kostenpläne für die nächsten Jahre aufzustellen ", so FH-Professorin Kuperjans.