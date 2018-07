Sie erschaffen damit Produkte, die aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten. Der Weg aber dorthin war weit.

Manchmal ist es schon sehr wichtig, ob ein Sack umfällt. Und wo und wie und worauf er knallt. Jedenfalls, wenn einer wie Christian Schuler ihn fallen lässt: Vor rund fünfzehn Jahren testete der Bauingenieur, was geschieht, wenn rund fünf Kilo schwere Säcke auf Platten aus Verbund- Sicherheitsglas prallen. Dadurch gerieten die mit elastischer Folie verklebten Scheiben in Schwingung, und Schuler konnte zusammen mit seinem Diplomanden die Frequenz und das Abklingverhalten des Glases messen. Auf Grundlage dieser ermittelten Daten prüfte er dann die Belastbarkeit des Materials, das etwa an Hochhausfassaden extremen Beanspruchungen wie starkem Wind oder auch Schneelasten standhalten muss.



"Für unsere Versuche waren Tieftemperaturen um 0 oder 5 Grad nötig, aber an der FH München war der Betrieb damals kaum auf angewandte Forschung ausgerichtet. Es fehlten beispielsweise Räumlichkeiten, die sich unseren Bedürfnissen entsprechend herunterkühlen ließen", erklärt Schuler. Also improvisierte er – und mietete drei Wochen lang ein Gewächshaus an. "Umgeben von Tausenden Blumen für den Wochenmarkt konnten wir schließlich unsere Tests erfolgreich durchführen", erinnert sich der 46-Jährige an die Anfänge seiner Laufbahn an der Fakultät für Bauingenieurswesen.



Damals war Schuler wissenschaftlicher Mitarbeiter, und er hätte es nie für möglich gehalten, dass sich die Fakultät einmal in eine Schmiede für angewandte Forschung entwickeln würde, die eng mit der Industrie zusammenarbeitet. Inzwischen jedoch tüfteln Wissenschaftler wie er an immer neuen Forschungserkenntnissen im Bereich Glas und Verbundstoffe und gehen konkret auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen aus der Region ein. Im Rahmen seiner Promotion erforschte Schuler etwa, wie sich bestimmte Folien und Glaswerkstoffe zueinander verhalten. Später hat sich dies auf den Bereich der Dick- und Dünnschichtklebung erweitert. Dieser Zusammenhang ist insbesondere für die zahlreichen in Süddeutschland ansässigen und international tätigen Glas- und Fassadenbau- Unternehmen interessant, denn Fassadenelemente werden in jüngerer Zeit gerne geklebt anstatt allein durch Bohrungen oder Aufsatzrahmenkonstruktionen am Gebäude befestigt. "Vor fünfzehn Jahren gab es baurechtlich kaum anerkannte Regeln oder Normen für den Glas-Fassadenbau in Deutschland. Daher bestand aufseiten der Industriehersteller beim Erstellen solcher Glasfassadenkonstruktionen, beispielsweise beim Sony Center in Berlin, das Erfordernis einer baurechtlichen Einzelgenehmigung, einer sogenannten Zustimmung im Einzelfall", erläutert Schuler. Das bedeutet, dass Bauherren für Glaskonstruktionen (oder auch jede andere beliebige Planung) nachweisen müssen, dass sie unter anderem der Sicherheit, den Brand-, Schalloder Wärmeschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung Genüge tun. Die Mitarbeiter der FH München haben für insgesamt ungefähr 1500 geplante Gebäude solche Zustimmungen unterstützt, begleitet und begutachtet. Dadurch sowie durch innovative Anregungen für die Fassadengestaltung treiben die Fachhochschulprofessoren und -studenten den Wissens- und Technologietransfer in die Industrie stetig voran.



2012 fanden sich überdies fünf Unternehmen zusammen, darunter die BGT Bischoff Glastechnik AG sowie die Interpane Glasgesellschaft, um der Fakultät für Bauingenieurswesen fünf Jahre lang eine Stiftungsprofessur zu finanzieren. Diese Unternehmen investieren damit in die Forschung an der Fachhochschule und finden in Schuler als Stiftungsprofessor einen kompetenten Ansprechpartner. Die Stelle sieht offiziell nur neun Semesterwochenstunden Lehre vor – genauso viel wie ein Professor an der Universität leisten muss.



Das Beispiel der Münchener Hochschule für angewandte Wissenschaften spiegelt mit der aus der Industrie finanzierten Stiftungsprofessur einen bundesweit zu beobachtenden Trend. Fachhochschulen mausern sich immer mehr zu idealen Forschungspartnern für kleine oder mittelständische Unternehmen. Auch die Bundesregierung erkennt das Potenzial der Fachhochschulen für die Industrie und bezuschusst im Rahmen der Förderlinie "Forschung an Fachhochschulen mit Unternehmen" (FHprofUnt) Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Von 2007 bis 2011 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung insgesamt 468 solcher Projekte mit einer Gesamtsumme in Höhe von knapp 121 Millionen Euro unterstützt.



Christian Schuler hat sich ebenfalls um Fördermittel bei der Bundesregierung beworben und erhält nun für sein Projekt "WEST – Werkstoffgerechte strukturelle Verbindungstechniken für energieeffiziente Fassadentechnologie " insgesamt 332 000 Euro. Für die praktischen Versuche existiert mittlerweile das Competence Center "Kleben im Bauwesen ", das vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wurde. In diesem Gebäude testet Schuler mithilfe von nur millimetergroßen Glas-, Stahl- oder Aluminiumplättchen, wie haltbar bestimmte Klebestoffverbindungen unter hohen Temperaturen in der Außenumgebung sind oder wie gut sie anderen auftretenden Belastungen standhalten. "Den Unternehmen können wir dann konkret empfehlen, welche Klebeverbindungen im Glasfassadenund Fotovoltaikbau verwendet werden können", erklärt er. "Und außerdem, welche oder welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind."



Eine Voraussetzung, um sich für die Förderlinie "Forschung an Fachhochschulen mit Unternehmen " zu bewerben, ist, dass die staatlich anerkannte Fachhochschule mit mindestens einem Unternehmen zusammenarbeitet. Im Fall der Fachhochschule Aachen ist dies Bowa: Der Tübinger Produzent medizinischer Geräte ermöglichte es Holger Heuermann vom Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, einen Förderantrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung einzureichen. Mit Erfolg – das Projekt "Mikrowellenjet als Skalpell für die Chirurgie" unterstützt der Bund nun bis 2016 mit 324 000 Euro. "Der Medizintechnik-Hersteller Bowa kam auf uns zu, nachdem die Unternehmensführung eine Abbildung unseres Plasmajets in einer Publikation gesehen hatte", erklärt Heuermann, Doktor-Ingenieur und Experte für Hoch- und Höchstfrequenzen. Dieser Plasmajet hat die Größe eines breiten Kugelschreibers, sein Strahl ist bis zu 3400 Grad heiß und misst nur ungefähr einen Millimeter im Durchmesser. "Vereinfacht ausgedrückt ist er ein High-End-Bunsenbrenner, bei dem die Wärme zur Spitze hin abkühlt."

Bowa möchte diesen Plasmajet als Operationsmethode für Chirurgen aufbereiten. Die heutzutage übliche Technik in der Chirurgie fußt größtenteils auf der sogenannten Hochfrequenztechnik (HF). Der Mensch befindet sich dafür auf einem isolierten Metalltisch, und mit hoher Frequenz wird durch eine Bogenentladung am HF-Skalpell Wechselstrom durch den Körper geleitet. Auf diese Weise lässt sich Gewebe gezielt schneiden. Ein Vorteil gegenüber der herkömmlichen Schneidetechnik mit einer Klinge ist ein rascher Verschluss der betroffenen Gefäße. Es blutet kaum, und die Prozedur ist ausgesprochen steril. Ein Nachteil ist jedoch, dass bei der HFMethode der Körper Teil eines Stromkreislaufs wird. Der belastet ihn mit elektrischen Leistungen von typischerweise über 400 Watt und kann – bei fehlerhafter Anwendung – zu starken Verbrennungen der Haut führen. Mithilfe Heuermanns will das Unternehmen das Plasmaskalpell nun in die Anwendung überführen. In der Industrie wird Plasma, also ein Teilchengemisch, das aus Ionen oder Elektronen besteht, schon länger zum Bearbeiten von Oberflächen eingesetzt, etwa beim Schweißen. Bei einem solchen Skalpell wird das Gas durch Mikrowellenenergie erhitzt und tritt an der Spitze des Strahls aus. Dieser schneidet menschliches oder tierisches Gewebe. Durch die Wärme werden die Gefäße an der Schnittstelle verschlossen und die Blutungen gestoppt. Ein Stromkreislauf wie bei der HF-Technik ist nicht nötig. Bevor ein solches auf Plasma basierendes Instrument jedoch einsatzbereit ist, müssten Heuermann und sein Mitarbeiter Achim Stephan die Hürde der Grundlagenforschung nehmen: "Bislang sind die Schnitte mit einem Zentimeter noch viel zu breit. Wir arbeiten nun daran, sie auf schmale zwei Millimeter zu verkleinern", erklärt Heuermann.



Dazu führt er am Fachbereich regelmäßig Strömungssimulationen für den Plasmastrahl durch, die er am Computer berechnet. Dies allein reicht aber nicht: "Plasma erinnert an einen Wasserstrahl. Wenn man auf den Gartenschlauch beispielsweise einen oder zwei Finger legt, erzeugt man verschiedene Strahlenmuster. Das sind mitunter chaotische Vorgänge, bei denen es um Energiedichte geht und für die es nicht immer Simulatoren gibt." Regelmäßig kauft Heuermann deshalb eine wichtige Zutat im Supermarkt – ein Schnitzel. Im Labor schneidet er mit dem Plasmaskalpell das Schweinefleisch und überprüft die Ergebnisse der Simulationsberechnungen. Wo die Vorhersagbarkeit der Strömungsphysik an Grenzen stößt, ist er offen für die Trial-and-Error- Methode. Sicher ist der Forscher jedoch, dass es in Zukunft gelingen wird, die Schnittbreite des Plasmastrahls für den chirurgischen Eingriff zu minimieren.



Ist dieses Ziel erreicht, wird das Projekt in die zweite Phase übertreten: "In diesem Moment wird sich die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Bowa deutlich intensivieren. Denn dann wird es darum gehen, das neuartige Skalpell in der Handhabung praxistauglich zu machen. Schlank, lang und nicht zu heiß für die Hand des Chirurgen sind beispielsweise Vorgaben des Herstellers ", so Heuermann. Das Skalpell sollte am Griff keinesfalls heißer als 40 Grad werden. Hier werde sein Team mit Kollegen vom Luftmanagement errechnen, wie das Gerät während der Benutzung gekühlt werden kann. Heuermann hat allen Grund, zuversichtlich zu sein. Denn schon jetzt ermöglicht die Kooperation zwischen der Fachhochschule Aachen und dem Medizintechnik- Hersteller einen direkten Austausch von Wissen. Dieser wird in naher Zukunft zu der Realisierung eines neuen Produkts führen, das dank der Kontakte des Geräteproduzenten vermutlich sehr schnell auf dem Markt eingeführt werden kann. Ein weiterer Wissenstransfer erfolgt durch wissenschaftliche Veröffentlichung. Schneller als in der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen scheint anwendungsorientierte Forschung kaum möglich zu sein.



Faktencheck

Hochschule für angewandte Wissenschaften München Sie ist eine der 15 Hochschulen Münchens und mit ungefähr 17 000 Studierenden und 14 Fakultäten die größte Fachhochschule Bayerns und nach der FH Köln die zweitgrößte Deutschlands. 500 Professoren lehren an ihr und unterrichten in über 60 Studiengängen in den Bereichen Natur-/Ingenieurswissenschaften, Wirtschaft, Sozialwesen und Design.

FH Aachen Die Hochschule mit zehn Fachbereichen und 11 000 Studierenden verfügt über die Hauptstandorte Aachen und Jülich. Weitere Einrichtungen befinden sich unter anderem in Köln und Düren. Derzeit bietet die Institution 48 Bachelor- und 22 Mastersowie drei kooperative Studiengänge an. An der FH Aachen gibt es zehn Fachbereiche, darunter Architektur, Luftund Raumfahrttechnik, Chemie, Biotechnologie, Wirtschaftswissenschaften sowie Energietechnik.