Die Anzahl der Veröffentlichungen und die Höhe der eingeworbenen Drittmittel sind seit Jahren überdurchschnittlich. Und das hat seine Gründe. Mit dem Versprechen "Studieren auf höchstem Niveau" zieht die höchstgelegene Hochschule Deutschlands eine große Zahl an Studierenden an. Auf Qualität wird in den rund 50 Studiengängen besonders geachtet: Die HFU ist eine der ersten Hochschulen Deutschlands mit Systemakkreditierung. "Forschen auf höchstem Niveau" ist das, was die Hochschule Furtwangen ausgesprochen attraktiv macht für Professorinnen und Professoren sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemessen an der Forschungsleistung nimmt die HFU im Vergleich der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg eine führende Position ein. Die Forschung an der Hochschule Furtwangen gliedert sich in Schwerpunkte, die von Produktionstechnik, Smart Systems, Medical Technologies, Gesellschaft, Gesundheit, Nachhaltigkeit über webbasierte Infrastrukturen und Anwendungen bis zur Innovations- und Genderforschung reichen.

Viele Projekte entstehen in einem interdisziplinären Umfeld als Verbundforschung. Dabei werden oft Fragestellungen aus der industriellen Anwendung heraus aufgegriffen und Lösungen erarbeitet. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie, mit namhaften Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstituten ermöglicht Innovationen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Mit zahlreichen regionalen Wirtschaftsunternehmen pflegt die Hochschule eine enge und langjährige Partnerschaft. Die Verwertung, Nutzbarkeit und der Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen, Innovationen und Technologieentwicklungen in die industrielle Anwendung sind eines der wichtigsten Ziele bei der Durchführung von Forschungsarbeiten und Dienstleistungen.

Zentrale, fakultätsübergreifende Einrichtung für alle Forschungsangelegenheiten ist das Institut für Angewandte Forschung (IAF). Im IAF betreibt die HFU interdisziplinäre Forschungs-und Verbundprojekte mit nationaler und internationaler Sichtbarkeit. Jährlich werden rund 60 aus Drittmitteln finanzierte Projekte, die wettbewerblich eingeworben wurden, durch das IAF betreut. Die Mitarbeiterinnen des IAF unterstützen die Professorinnen und Professoren bei der Beantragung von Drittmitteln für Forschungsprojekte. In Kooperationsprojekten kommt die Unterstützung des IAF auch den beteiligten Partnerunternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region, zugute. Die wachsende Zahl an Promotionen unterstreicht die besondere Forschungsausrichtung der Hochschule. Derzeit bearbeiten 40 Promovierende wissenschaftliche Themen an der HFU. Um die Promovierenden noch besser zu unterstützen, wurde vor Kurzem das kooperative Promotionskolleg eingerichtet. Hier bietet sich ihnen eine fakultäts- und disziplinenübergreifende Plattform zum wissenschaftlichen Austausch. Ein vielseitiges ergänzendes Weiterbildungsangebot soll die Promovierenden bei ihrer Arbeit unterstützen. Forschung, Entwicklung und Projektarbeit an der Hochschule Furtwangen sind anwendungsorientiert. Die Studierenden profitieren von dieser Praxisnähe und entscheiden sich nach Abschluss ihres Bachelorstudiums gerne für ein Fach aus dem stetig größer werdenden Angebot an Masterstudiengängen an der Hochschule Furtwangen.