Nach dem Abitur hatte sich Katja Jepkens am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach eingeschrieben. An der Disziplin, die den Sozialwissenschaften ähnelt, gefiel ihr besonders die Aussicht, bereits im Studium praktisch arbeiten zu können und konkret auf einen Beruf hin zu studieren. "Ich bin ausschließlich nach meinen Interessen gegangen. Dass ich mir durch die Wahl der Hochschule den Weg verbaue, zumindest auf direktem Weg zum Doktortitel zu gelangen, war mir gar nicht bewusst", sagt die Sozialpädagogin heute.



Für Absolventen von Fachhochschulen ist es oftmals schwerer zu promovieren als für ihre Kollegen von der Universität. Denn im Gegensatz zu den Unis verfügen die Fachhochschulen über kein eigenes Promotionsrecht. Die Fachhochschulprofessoren müssen immer mit einem Kollegen einer Universität zusammenarbeiten. "Wie die Promotionswege für FH-Absolventen dann im Einzelnen aussehen, ist sehr unterschiedlich und hängt von der Promotionsordnung der einzelnen Fakultäten oder Fachbereiche der jeweiligen Universität ab", erklärt Ruth Enggruber. Die Professorin für Erziehungswissenschaften arbeitet als Promotionsbeauftragte der Fachhochschule Düsseldorf. Ihr Büro suchen regelmäßig Studierende wie Katja Jepkens auf.



Jepkens hat mit ihrem FH-Diplom zunächst als Sozialpädagogin gearbeitet und junge Erwachsene beim Einstieg in den Beruf begleitet. Gleichzeitig wollte sie den Kontakt zur Forschung nicht verlieren. Sie schrieb sich für einen Master-Studiengang an der Fachhochschule Düsseldorf ein und machte parallel zu ihrem Job innerhalb von drei Jahren den Masterabschluss. Seit der Kultusministerkonferenz in Bologna im Jahr 2000 berechtigt der Masterabschluss sowohl von Universitäten als auch von Fachhochschulen grundsätzlich zur Promotion. Diese Errungenschaft des sogenannten Bologna- Prozesses gilt als revolutionär – denn sie bedeutet eine deutliche Annäherung zwischen den beiden Hochschultypen. Die Universitäten, seit jeher stärker in der Forschung verwurzelt, müssen sich dem Alltag der Anwendung öffnen, beispielsweise durch Praxissemester oder Industrie- Stationen. Die Fachhochschulen, bekannt für ihre praxisnahe Ausbildung, erhalten Fördergelder für Forschungsarbeiten und nennen sich nun Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dass bislang ausschließlich Universitäten über das Promotionsrecht verfügen, bleibt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden Institutionen.



Doch mit der Öffnung der Hochschulen zur anwendungsbezogenen Forschung steigt die Zahl der promovierten FH-Absolventen. Zwischen 2009 und 2011 verliehen die Universitäten 836 FH-Akademikern einen Doktorgrad. Laut der Hochschulrektorenkonferenz ist das eine Steigerung um 45 Prozent im Vergleich zu den drei Jahren vorher. Dennoch bleiben Doktoranden von der Fachhochschule eine seltene Spezies: Im benannten Zeitrahmen haben 76 858 Absolventen einer Universität eine Promotion abgelegt, die FH-Absolventen stellen nur gut ein Prozent aller Promovierenden dar. Mit ihrem Master macht Katja Jepkens nun an der Universität Duisburg-Essen ihren Doktor. Sie forscht über den Nutzen der Sozialpädagogik in der außerbetrieblichen Berufsausbildung. "Möglich ist ihre Promotion unter anderem deshalb, weil die Fachhochschule Düsseldorf mit der Universität Duisburg-Essen, genauer gesagt mit der Fakultät für Bildungswissenschaften, eine Vereinbarung über kooperatives Promovieren geschlossen hat", erklärt Ruth Enggruber.



Diese Vereinbarung bedeutet, dass Masterabsolventen der Fachhochschule Düsseldorf einen verlässlichen Rahmen für eine Promotion vorfinden. Sie werden dabei von einem Professor der Universität und einem Kollegen der Fachhochschule betreut. Jepkens ist mit dieser Situation sehr zufrieden, denn sie traf überaus günstige Bedingungen an: "Meine Doktor-Mutter in Duisburg- Essen hat früher an der Hochschule Niederrhein gelehrt, sodass wir uns nicht für die Promotion neu kennenlernen mussten – das ist wirklich angenehm", erklärt sie. Bestehende Verträge über kooperative Promotionen zwischen Hochschulen und Universitäten erleichtern die Promotion für FHAbsolventen ungemein. Anders sieht der Normalfall aus: Manuel Ortmann hat an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Osnabrück Wirtschaftsrecht studiert. Dass er gerne promovieren würde, wurde dem heute 27-Jährigen erst während seines Masterof- Laws-Studiums klar. "Ein Professor hatte mir angeboten, am neu gegründeten Forschungszentrum Energiewirtschaft und Energierecht in Osnabrück mitzuwirken. Dort haben wir, vereinfacht gesagt, neue Gesetze im Bereich Energie rechtlich untersucht. Dieses wissenschaftliche Arbeiten hat mir Spaß gemacht, und ich wollte es als Doktorand fortsetzen", erzählt der 27-Jährige.



Geografisch am nächsten hätte die Universität Osnabrück gelegen. Deren rechtswissenschaftlicher Fachbereich lehnt Promotionen von Fachhochschul-Absolventen jedoch grundsätzlich ab. Ortmann fand schließlich einen Betreuer an der Universität Göttingen. Zunächst aber musste er die Zulassungskriterien der Promotionsordnung für FH-Absolventen erfüllen und einen hervorragenden Hochschulabschluss sowie zwei umfangreiche Universitätsprüfungen ablegen. Mit dem akademischen Grad des Dr. jur. weist man ein umfassendes Verständnis der Rechtswissenschaften nach. "Daher kann ich einerseits nachvollziehen, dass die Universitäten bei der Zulassung zur Promotion hohe Maßstäbe anlegen. Andererseits finde ich es diskriminierend, wenn diese Nachweise nur von FH-Absolventen erbracht werden müssen. Schließlich sind die Masterabschlüsse beider Hochschularten gleichgestellt", erklärt Ortmann. Als Wirtschaftsrechtler konnte er alle Voraussetzungen erfüllen.



Trotzdem hat seine Zulassung nicht auf Anhieb geklappt. "Ich habe daher einen Brief an den Dekan geschrieben und monatelang auf Antwort gewartet. Inzwischen bin ich aber der wohl erste FH-Absolvent, der an der Juristischen Fakultät der Uni Göttingen promoviert", freut sich der Jurist. Ortmanns Weg zur Zulassung war steinig. Er brauchte viel Zeit und verfügte zum Glück bereits über ein Stipendium, um das er sich bei der VolkswagenStiftung beworben hatte. Andernfalls hätte er sich das Warten auf die Zusage der Universität nicht leisten können. Auch Katja Jepkens kennt Kommilitonen, bei denen die Suche nach einem Betreuer aus einer Universität langwierig war. "Man konkurriert an der Universität mit den Absolventen, die den Professor schon lange kennen. Strukturell ist man als FH-ler also durchaus benachteiligt", sagt sie. Einige Fachhochschulen fordern deshalb inzwischen das Promotionsrecht für sich ein und betonen ihre Forschungsstärke, die sich durchaus mit der von Universitäten messen lassen könne. In Schleswig-Holstein, Baden- Württemberg und Hessen sind die Landesregierungen ihren Fachhochschulen im vergangenen Jahr erstmals entgegengekommen: Alle drei Länder haben Fachhochschulprofessoren ein Promotionsrecht in Aussicht gestellt. In Baden- Württemberg soll das über eine Experimentierklausel im Landeshochschulgesetz funktionieren.



Ruth Enggruber plädiert aus ihrer Erfahrung als Promotionsbeauftragte der Hochschule Düsseldorf persönlich für eine individuelle Promotionsberechtigung. Unabhängig vom Hochschultyp würde bei jedem Kollegen im Einzelfall geprüft, ob er aufgrund des jeweiligen wissenschaftlichen Profils die Erstbetreuung übernehmen kann. Dabei stellt sich die Frage, wer das Promotionsrecht erhält. "Einerseits scheinen mir dazu wie bisher die Universitäten geeignet, weil sie weniger mit Lehre belastet und dadurch in der Regel forschungsstärker sind als wir. Andererseits könnten die Promotionsausschüsse unabhängig von einem bestimmten Hochschultyp institutionalisiert und mit ausgewiesenen Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin besetzt werden. " In jedem Fall gilt: Es bewegt sich schon einiges.

Recht zur Promotion – FH kontra Uni

Pro:

"Das fehlende Promotionsrecht ist ein Relikt aus der Zeit, als man noch zwischen "der Universität " und "der Fachhochschule " unterscheiden konnte. Diese Zeit ist lange vorbei. Wir befinden uns in einem rasanten Prozess der Konvergenz der Hochschularten. In Bologna wurden die Studienabschlüsse kompatibel gemacht. An den Fachhochschulen werden Forschungsprofessuren vergeben mit nur neun Semesterwochenstunden Lehre wie an den Universitäten. An den Universitäten hingegen gibt es Teaching Professors, die bis zu 16 Semesterwochenstunden lehren. Die institutionelle Differenzierung ist einer individuellen Profilbildung jeder Hochschule gewichen: Es gibt forschungsstarke Fachhochschulen und forschungsschwache Universitäten – natürlich auch anders herum. Durch diese Diversifizierung konkurrieren alle Hochschulen im Wesentlichen um dieselben Studierenden. Wenn ich aber immer wieder erlebe, dass exzellente FH-Studierende nach dem Bachelor an die Uni wechseln, weil sie sich die Möglichkeit zur Promotion nicht verbauen wollen, muss ich sagen: Der Wettbewerb ist unfair. Denn egal wie qualitativ hochwertig eine Fachhochschule in ihrem Studienangebot sein mag, in der Frage nach der Promotionsmöglichkeit ist sie immer die Verliererin. Das Modell der kooperativen Promotion schafft da keinen Ausgleich. Denn es setzt voraus, dass es ein gemeinsames Forschungsinteresse und Fachgebiet gibt. Oftmals ist das aber nicht der Fall. Die anwendungsbezogene Forschung ist Schwerpunkt der Fachhochschulen, nicht aber Fokus der Universitäten. Zudem kennt der Fächerkanon der Universitäten viele FH-Fächer nicht: Soziale Arbeit oder Kommunikationswissenschaften haben sich aber zu forschungsstarken Disziplinen entwickelt. Das fehlende Promotionsrecht gleicht einem Hemmschuh für die Forschungsbereitschaft dieser aufstrebenden FH-Studiengänge".

Nicolai Müller-Bromley, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Hochschule Osnabrück, Präsident des Hochschullehrerbundes hlb



Contra:



"In einem differenzierten Hochschulsystem haben Universitäten und Fachhochschulen verschiedene, sich ergänzende Profile, die nicht verwässert werden sollten: Auf universitärer Seite sind es vor allem Grundlagenforschung und Ausbildung durch Wissenschaft, auf der Seite der Fachhochschulen vornehmlich anwendungsorientierte und praxisnahe Ausbildung. Ein gleichberechtigtes Miteinander von Forschung und Lehre, das Universitäten prägt, können Fachhochschulen nicht bieten. Fachhochschulprofessoren haben mit 18 Semesterwochenstunden ein in der Regel doppelt so hohes Lehrdeputat wie Universitätsprofessoren. Über wissenschaftliche Mitarbeiter verfügen sie im Unterschied zu ihren Universitätskollegen kaum, und bei der Einwerbung von Drittmitteln, die gemeinhin als Ausweis von Forschungsstärke gelten, hinken sie zumeist sehr deutlich ihren Universitätskollegen hinterher. Weitreichend wären auch die Folgen, die mit der Verleihung des Promotionsrechts an Fachhochschulen verbunden wären: Mit welchen Argumenten will die Politik dann noch außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel der Helmholtz-Gemeinschaft oder der Max-Planck-Gesellschaft, die Spitzenforscher und Nobelpreisträger hervorbringen, das Promotionsrecht verwehren? Die gesamte Architektur des Hochschul- und Wissenschaftssystems droht ins Rutschen zu geraten – und das ohne Grund: Der Eindruck, dass es zwar befähigte promotionswillige Fachhochschulabsolventen gibt, diese aber keinerlei Möglichkeit haben, ihr Vorhaben zu verwirklichen, trügt. Im Großen und Ganzen sind die Zugangsmöglichkeiten für geeignete Fachhochschulabsolventen zur Promotion an den Universitäten gut. Kooperative Promotionsverfahren zwischen Universitäten und Fachhochschulen sind jedoch noch ausbau- und verbesserungsfähig".

Rechtsanwalt Michael Hartmer, Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbands (DHV) und Lehrbeauftragter für Bildungsrecht an der Universität zu Köln