Mit Forstwissenschaften fing es 1830 im 30 Bahnminuten von Berlin entfernten Eberswalde an. Heute prägen die vier Fachbereiche für Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen sowie Nachhaltige Wirtschaft das Profil der Hochschule. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ist sie mit 100.000 Euro Drittmittel-Einnahmen pro Jahr und Professur ein Schwergewicht unter den deutschen Fachhochschulen. Die zwei Forschungsschwerpunkte der mit ca. 2.100 Studierenden familiären und familienfreundlichen Hochschule bearbeiten aktuelle Fragen.

Der Schwerpunkt "Nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum" hat die nachhaltige regionalspezifische Entwicklung vor dem Hintergrund des globalen Wandels (Klima, Demografie) im Blick. Landnutzungen von Land- und Forstwirtschaft über Naturschutz und Erhalt von Biodiversität bis Tourismus werden dafür erforscht. Am Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft befasst sich das Zentrum für Nachhaltigen Tourismus mit nachhaltigem Tourismusmanagement. Ein Netzwerk aus Wissenschaft, Bildung, Beratung und Praxis verknüpft Methoden empirischer Sozialforschung mit naturwissenschaftlicher Forschung. Am Fachbereich für Wald und Umwelt überträgt das Centre for Econics and Ecosystem Management Prinzipien und Eigenschaften ökologischer Systeme auf nachhaltige Entwicklung, während die angewandte Ökonik dafür Ökosysteme analysiert. Mit der Klimaanpassung der Landwirtschaft beschäftigt sich ein Verbundprojekt am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz. Technologische Innovationen zur Abwassernutzung und -verwertung sowie des Nährstoffmanagements werden mit Landmanagement und der Anpassung der rechtlichen und politisch-administrativen Rahmenbedingungen gemeinsam erforscht. Erprobt wird eine Methodik zur Szenarioentwicklung und Nachhaltigkeitsbewertung im Rahmen partizipativer Planungsprozesse.

Der Schwerpunkt "Nachhaltige Produktion und Nutzung von Naturstoffen" arbeitet an der Nutzung von Holz und lignocellulosen Materialien – natürlich nachhaltigkeitsorientiert bei minimalem Werkstoffeinsatz und mit optimierten Material- und Werkstoffeigenschaften. Die Erforschung neuer Klebeverbindungen am Fachbereich Holzingenieurwesen kann sogar lebensrettend sein. Unglücke wie der Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall lassen sich verhindern, wenn Materialänderungen frühzeitig über die Klebeverbindung erkennbar sind. Die praxisnahe Forschung der HNEE nutzt vielen kooperierenden Unternehmen direkt. Sie selbst nutzt die Erkenntnisse zur Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks. Die Hochschule fand so Wege, die Bilanz von energetischen Sanierungen ohne höheren Materialaufwand zu verbessern. Die Lösung sah die Kombination von Fotovoltaik mit dynamischer Wärmedämmung und natürlichen Baustoffen vor. Ein Seminargebäude wurde saniert und dient mit der in die Holzfassade integrierten Fotovoltaikanlage der Stromproduktion – und weiterer Forschungsarbeit. Die von den Holzingenieuren geplante Holzunterkonstruktion ermöglicht die fortlaufende Untersuchung bauphysikalischer Parameter, die sich hinter den Solarmodulen jahreszeitlich ändern. Auch das Klimaschutzkonzept der Hochschule ist so entstanden.

In verschiedenen Gremien der Hochschule haben alle Hochschulangehörigen die Leitlinien des Konzepts erarbeitet. Seit 2014 ist die HNEE klimaneutral und unterstützt zur Kompensation bisher (noch) nicht vermeidbarer CO2-Ausstöße ein durch Alumni ins Leben gerufenes Projekt. In Eberswalde forschen und lehren Überzeugungstäter – übrigens mitten im Grünen.