"Für die Zukunft der Menschheit ist das Thema Nachhaltigkeit genauso bedeutsam wie es in der Vergangenheit die Idee der Aufklärung war", sagt der Berliner Erziehungswissenschaftler Gerhard de Haan. Bildungs- und Forschungseinrichtungen müssen sich ihrer deshalb verstärkt annehmen. Im niederrheinischen Kleve, einer Region, die für die Produktion von Margarine, Keksen und Kinderschuhen bekannt ist, können Studierende einen Bachelor im Fach Nachhaltiger Tourismus machen: "Ich stelle dar, wie man Reisen nachhaltiger gestalten kann, indem man zum Beispiel den Personenverkehr so ausbaut, dass er eine gute Alternative zum Auto darstellt", sagt die Geografin und Studiengangsleiterin Diana Marquardt, die über Öko-Tourismus in Laos promoviert hat. Jedes Jahr sucht die Hochschule Rhein-Waal aus zahlreichen Bewerbungen rund 80 Studierende für den Fachbereich aus, und die Nachfrage steigt weiter. Denn Tourismus in Zeiten des Klimawandels ist kaum denkbar ohne Nachhaltigkeit.

Mit Schlagworten wie Öko-Tourismus, Fair Trade oder Bio gilt Nachhaltigkeit als Trendthema der Gegenwart. Tatsächlich aber stammt der Begriff aus dem frühindustriellen Europa des 18. Jahrhunderts. Damals war Holz ein begehrter Rohstoff, der nicht nur als Baumaterial genutzt wurde, sondern auch zum Heizen und zum Befeuern des Herds verwendet wurde. Der Bergbau in Sachsen verschlang Unmengen an Holz für den Bau von Stollen sowie den Betrieb der Schmelzöfen. Ganze Landstriche in der Nähe der Bergstädte wurden entwaldet und verödeten. Angesichts des drohenden Holzmangels schlug der Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz in einem 1713 erschienenen Buch über die Ökonomie der Wälder deshalb vor, nur so viele Bäume abzuholzen, wie nachwachsen. Die Idee der Nachhaltigkeit war geboren. Inzwischen hat sich das Verständnis nachhaltigen Denkens und Handelns auf materielle und immaterielle Güter aller Art erweitert. 2002 rief die Vollversammlung der Vereinten Nationen auf dem Weltgipfel in Rio de Janeiro die Jahre von 2005 bis 2014 als Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) aus.

Mit ihr verpflichteten sich die UN-Mitgliedsstaaten, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in Bildung und Forschung zu verankern. Gerhard de Haan war Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade BNE und ist der Frage nachgegangen, wie präsent das Thema Nachhaltigkeit im Angebot der deutschen Universitäten und Fachhochschulen ist. Von dieser Recherche erzählt ein Buch mit blau-weißem Einband, das der Erziehungswissenschaftler an der FU Berlin im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) herausgegeben hat. Der Leitfaden "Studium und Forschung zur Nachhaltigkeit" liefert einen Überblick über Studienfächer, Aufbaustudiengänge oder Einrichtungen, die ihre Forschung am Leitbild der Nachhaltigkeitswissenschaften orientieren.

De Haan und seine Kollegen trugen ungefähr 350 Möglichkeiten zusammen, an deutschen Hochschulen Nachhaltigkeitswissenschaften zu studieren. Außerdem existieren 130 entsprechende universitäre und 60 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die Zahlen seiner Erhebung haben den Experten de Haan überrascht. "Bei bundesweit ungefähr 17 000 Studiengängen bieten nur weniger als ein bis zwei Prozent einen klaren Nachhaltigkeitsbezug an. Wir hatten ein breiteres Angebot erwartet, und es hat sich gezeigt, dass in der Hochschullehre in Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung noch viel geschehen muss."

Infobox Infobox 17 Ziele formulierten die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt 2015 in der auf der UN-Vollversammlung verabschiedeten Agenda für Nachhaltige Entwicklung. Mit deren Hilfe soll bis 2030 die Zukunft unseres Planeten verbessert werden.