Windenergie ist ihr Gebiet. BEBEN XXL heißt ihr Forschungsprojekt – die Abkürzung für eine Versuchsanordnung zur Erprobung der Betriebsfestigkeit durch Beschleunigung. Und zwar – wie der Zusatz XXL verrät – der großen Komponenten von Windenergieanlagen wie Rotorblättern und -wellen. Jenni Herrmann und Thes Rauert, zwei Doktoranden der HAW Hamburg, erforschen den Verschleiß an der Rotorwelle. Denn im Unterschied zu den Rotorblättern gibt es zur Ermüdung der Welle bisher kaum Erkenntnisse. "Bei meinen Untersuchungen geht es um die Materialien, speziell die Gusswerkstoffe als Alternative zu Schmiedestahl", erklärt Jenni Herrmann. "Thes Rauert untersucht den Verschleiß unter dem Lagersitz."



Beide Doktoranden forschen im Verbund mit dem Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) sowie mit dem Windanlagenhersteller Suzlon, die in Bremerhaven einen Teststand im Maßstab 1:1 errichten. Im CC4E wird ein kleinerer Stand im Maßstab 1:10 gebaut. Hier kann mit verschiedenen Werkstoffen experimentiert werden, bevor sie in der Praxis am 1:1-Modell erprobt werden. Mit dem Teststand und einem neuen Windmessgerät bietet das Windlabor des CC4E Studierenden und Forschern hervorragende Bedingungen – Männern wie Frauen. "Ich habe kein Alleinstellungsmerkmal", so Jenni Herrmann. "Von den zurzeit fünf Doktoranden sind drei Frauen."



Da die HAW noch kein Promotionsrecht hat, werden Herrmann und Rauert an der Universität Rostock bei Professor Manuela Sander promovieren. "Eine ausgewiesene Expertin für die Betriebsfestigkeit von Maschinenbaukomponenten", so Thes Rauert. "An der HAW Hamburg werden wir von Prof. Peter Dalhoff betreut." Beide Forscher reizt es natürlich, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse anschließend in der Industrie auch in die Praxis umzusetzen. Sie sind vom Erfolg der Energiewende überzeugt. "Wir sind optimistisch, dass es gelingt", so Thes Rauert. "Dabei kommt es vor allem darauf an, viele Menschen zu überzeugen und mitzunehmen", ergänzt Jenni Herrmann.