Frau Merens, Sie sind Medical Benefit Assessment Manager bei AstraZeneca – was machen Sie da genau?

Meine Aufgabe ist es, den medizinischen Zusatznutzen von neuen Medikamenten aufzuzeigen im Vergleich zur festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie. Ziel ist es, darzulegen, dass die neuen Medikamente einen besseren Nutzen für die Patienten haben als die bisherigen. Dafür beschäftige ich mich intensiv mit Studiendaten zur Wirksamkeit, zu Nebenwirkungen und den Möglichkeiten einer verbesserten Lebensqualität. Aktuell befasse ich mich mit der Indikation "Ovarialkarzinom" – also Eierstockkrebs. Ich vergleiche eine neue orale Therapie mit dem bisherigen Standard Chemotherapie.

Was haben Sie studiert und wo waren Sie vor AstraZeneca?

Ich habe Pharmazie studiert, bin also von Haus aus Apothekerin. Bevor ich zu AstraZeneca kam, habe ich in einem deutschen Pharmaunternehmen in der Patientensicherheit gearbeitet. Dort werden beispielsweise auch Fragen von Patienten, Ärzten und Apothekern zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die an die zuständigen Behörden gemeldet werden, beantwortet.



Wollten Sie schon immer Medical Benefit Assessment Manager werden?

Der Bereich Medical Benefit Assessment wurde mit Einführung des Arzneimittelneuordnungsgesetzes (AMNOG) neu geschaffen. Genau das ist es auch, was mich an der Stelle bis heute besonders reizt. Wir sind ein neuer, junger Bereich, der sich noch entwickelt und wächst und den ich hier auch mit gestalten kann.

Was genau gefällt Ihnen außerdem an Ihrem Job?

Ich schätze auch die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen – zum Beispiel aus dem Bereich Market Access. Ich verantworte einen Teil des sogenannte Nutzendossier, das für alle neu zugelassenen Medikamente erstellt werden muss – und zwar die medizinische Strategie sowie die medizinischen Inhalte inklusive der angewandten Methoden der evidenzbasierten Medizin. Die Kollegen aus der Abteilung "Market Access", in deren Verantwortungsbereich das Nutzendossier liegt, sind beispielsweise für die strategische Ausrichtung, alle Fragen zur Preisfindung und Zielpopulation zuständig. Nur gemeinsam ist es möglich, alle Anforderungen zu erfüllen, die an ein Nutzendossier gestellt werden.

Was macht für Sie AstraZeneca als Arbeitgeber aus?

Ich schätze die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich selbst habe eine kleine Tochter und bin gerade vor fünf Monaten wieder mit 80 Prozent eingestiegen.

Auch wenn AstraZeneca Deutschland keine eigene F&E Abteilung hat, habe ich hier die Möglichkeit mich aktiv in die Arzneimittelentwicklung einzubringen, zum Beispiel mit Input zur internationalen Studienkonzeption.Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten – lokal und international – sind sehr gut. Und die angenehme kollegiale Zusammenarbeit ist für mich in meiner täglichen Arbeit absolut entscheidend.