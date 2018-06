Diesen Sommer beschlossen Bund und Länder die Exzellenzstrategie 2019. Die Förderung in der Nachfolge der 2006 gestarteten Exzellenzinitiative will die Spitzenforschung in Deutschland stärken, indem sie Exzellenzcluster und elf Universitäten oder Universitätsverbünde finanziert. Die Freie Universität Berlin unter Präsident Peter-André Alt ist eine der aktuell geförderten Hochschulen.

Seit 2007 zählt die Freie Universität Berlin (FU Berlin) zu Deutschlands Exzellenzuniversitäten. Was verändert sich für Sie durch die neue Exzellenzstrategie? Die Exzellenzstrategie unterscheidet sich von den ersten beiden Runden der Exzellenzinitiative dadurch, dass sie in der Förderlinie Spitzenstandorte auf Dauer angelegt ist. Das ist deswegen ein fundamentaler Wandel, weil unsere Vorhaben bisher im Sinne temporärer Projektförderung finanziert wurden. Sicherlich ist es wichtig, neue Ideen zu entwickeln. Anderseits muss man aber auch nicht den Eindruck erwecken, als ob der Wettbewerb zwischen den Hochschulen wie in einer Spielzeit der Fußballbundesliga immer wieder neu beginnt und man bei null startet. Mit der neuen Konzeption haben wir die Möglichkeit, kontinuierlich und nachhaltig Dinge auszubauen, die ein normales Budget nicht fördern kann.

Wie hoch ist das Budget? Die Universitäten bekommen zurzeit unterschiedlich viel – bei uns sind es bis 2017 40 Millionen Euro. Es gibt aber auch Universitäten, die 78 Millionen erhalten. Es besteht also eine große Streuung, was die Volumina angeht. Das war davon abhängig, was man beantragt hat. Die Freie Universität hat ein kostengünstiges Konzept vorgelegt.

Warum? Wir haben 2012 auf eine Kontinuität der seit 2007 laufenden Maßnahmen gesetzt und bewusst darauf verzichtet, zusätzliche Dauerprofessuren über die Exzellenzmittel aus dieser Förderlinie aufzubauen. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, vorhandene Strukturen weiter auszubauen.

Welche Strukturen sind das? Wir haben uns als Netzwerkuniversität mit internationalen Aufgaben definiert. Zu diesem Zweck haben wir unter anderem weltweit sieben Verbindungsbüros in Brüssel, Kairo, Neu Delhi, New York, Moskau, Peking und São Paulo etabliert, die wir erweitern möchten. Ziel dieser Büros ist es, die Wissenschaftler der Universität bei der internationalen Vernetzung zu unterstützen. Auf unserem Campus in Dahlem haben wir drei strategische Zentren weiterentwickelt, die sich der Nachwuchsförderung, der Forschungsstrategie und der internationalen Zusammenarbeit widmen.

Sie haben beispielsweise an der Princeton University geforscht, die zu den führenden Elite- Hochschulen der USA zählt. Wie verorten Sie Deutschland im Vergleich zu amerikanischen Spitzenuniversitäten? Die privaten Universitäten wie Harvard oder Stanford verfügen jeweils über mehrere Milliarden Dollar Budget. Das erreichen wir in Deutschland nicht einmal annähernd: Hier beträgt die Förderung durch die gesamte Exzellenzstrategie 533 Millionen Euro pro Jahr. Aber die amerikanischen Universitäten verschleudern ihr Geld auch nicht. Wenn ich als Germanist auf die entsprechenden amerikanischen Departements schaue, stehen den Kollegen teilweise weniger Mittel zur Verfügung als uns. Das heißt, die Gelder fließen nicht in den alltäglichen Betrieb, sondern werden etwa in den Bau großer Forschungsanlagen gesteckt, da funktionieren die Hochschulen wie große Unternehmen. Dennoch ist ihr Handlungsspielraum größer, beispielsweise um jederzeit Spitzenwissenschaftler einzustellen. Auch das ist in Deutschland anders. Die Exzellenzstrategie wird zur Verbesserung der Infrastruktur, aber kaum zu mehr Nobelpreisen für die hiesige Wissenschaft führen.

Mit einer Milliarde Euro wollen Bund und Länder über einen Zeitraum von 15 Jahren außerdem eintausend zusätzliche Tenure-Track-Professuren schaffen. Genau. Das Programm ist gebunden daran, dass Junior- Professuren mit einer Option auf eine Dauer-Professur ausgeschrieben werden, die im besten Fall nach sechs Jahren greift. Ich bin immer skeptisch, wenn es um die Frage der Verstetigung geht, weil der wissenschaftliche Karriereweg vom Wettbewerb geprägt sein muss – und da funktionieren die klassischen Berufungsverfahren, bei denen sich mehrere um eine Stelle bewerben, sehr gut. Letztlich darf man das aber nicht gegeneinander ausspielen. In Amerika werden auch beide Modelle parallel praktiziert.

Die elf geförderten Exzellenz-Universitäten werden nach sieben Jahren evaluiert, einige fliegen aus dem Programm. Wie gelingt es der FU Berlin, Elite-Hochschule zu bleiben? Wir sind jetzt erst einmal dabei, unser Konzept zu entwickeln – das machen wir gemeinsam mit den beiden anderen Berliner Universitäten, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität. Allein das ist ein Statement und für den Wissenschaftsstandort Berlin ein bemerkenswerter Schritt, den man bis vor zehn Jahren nicht hätte machen können – damals war der Wettbewerb zwischen den Hochschulen sehr scharf.