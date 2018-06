1/9 Spitzenforschung, enger Austausch und Betreuung von der Immatrikulation bis zur Karriereplanung bietet die GSNLMU. 2/9 Während des jährlichen GSN Scientific Retreat kommen Studenten, Absolventen und Fakultätsmitglieder für drei Tage Austausch, Vorträge und die traditionelle Poster Session zusammen. 3/9 (c) Jan Greune / Interdisziplinarität und Austausch zeichen die GSN-LMU in der Lehre und Forschung aus. 4/9 (c) Jan Greune / Die PhD und MSc Programme der GSN fördern die wissenschaftliche Eigenständigkeit. 5/9 (c) Jan Greune / Das integrierte Lehrkonzept der GSN-LMU bietet ein fachübergreifendes und modernes Ausbildungsprogramm. 6/9 (c) Jan Greune / GSN-LMU ist auf dem schnell wachsenden High-Tech Campus Großhadern-Martinsried bei München gelegen. 7/9 (c) Jan Greune / Wie funktioniert das Gehirn? Dieser Frage widmet sich die Graduate School of Systemic Neurosciences der LMU. 8/9 (c) Jan Greune / Philosophische und ethische Aspekte ergänzen die traditionellen Themen der Neurowissenschaften. 9/9 (c) Jan Greune / Die GSN-LMU bietet vielfältige Lehrangebote zu innovativen wissenschaftliche Methoden.

Hier forschen und lehren weltweit anerkannte Wissenschaftler in allen Bereichen der Neurowissenschaften. Spitzenforscher bilden Spitzenforscher aus – exzellente Forschung und Lehre sind Programm an der Graduate School of Systemic Neurosciences (GSN-LMU): Bereits seit zehn Jahren wird sie von der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern gefördert. Die fakultätsübergreifende Graduiertenschule läuft unter dem Dach des Munich Center for Neurosciences – Brain & Mind, das relevante neurowissenschaftliche Institute der Ludwig- Maximilians-Universität, der Technischen Universität, der Max-Planck-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft im Raum München vernetzt. Darüber hinaus garantiert die Kooperation mit verschiedenen Forschungsnetzwerken, wie dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) oder verschiedenen Sonderforschungsbereichen, einen hohen praktischen Bezug von Forschung und Lehre. Zu allen aktuellen Ansätzen der Neurowissenschaften wird an der GSN-LMU geforscht: Zu Verhaltens- und kognitiven Neurowissenschaften, biomedizinischen, zellulären und systemischen, molekular- und entwicklungsbiologischen, zu theoretischen Neurowissenschaften und technischen Anwendungen sowie zur Neurophilosophie. Studierende können zwischen vielfältigen Lehrangeboten zu innovativen wissenschaftlichen Methoden wählen. Betreut werden sie von weltweit anerkannten Wissenschaftlern bei allen Aspekten des Studiums: Von der Immatrikulation über die TAC (Thesis Advisory Commitees) bis zum Abschluss der Promotion und darüber hinaus sogar in ihrer Karriereplanung. Für das Wintersemester 2016/17 sind mehr als 220 PhD und MSc Studierende eingeschrieben, 54 Prozent von ihnen kommen aus 40 Ländern, 60 Prozent sind Frauen. Sie erwarten nicht nur spannende wissenschaftliche Erfahrungen, sondern auch eine sehr flexible Ausbildungs- und Karriereplanung mit einem international anerkannten Abschluss (PhD).



Graduate School of Systemic Neurosciences, LMU BioCenter

Großhaderner Straße 2

82152 Planegg-Martinsried

Tel. (089) 21 80 74 178

gsn@lmu.de www.gsn.lmu.de