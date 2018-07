"Die Mehrzahl der Patienten in der Notaufnahme hat Herz-Kreislauf-Probleme. Damit werde ich schon in meiner Ausbildung konfrontiert. Da gibt es offensichtlich noch viel zu tun! Ich beschloss deshalb, eine experimentelle Doktorarbeit zu machen. So stand ich irgendwann im Labor und hatte zum ersten Mal eine Pipette in der Hand. Vom DZHK bekam ich für ein Jahr ein monatliches Forschungsstipendium von 800 Euro und konnte mich ganz der Forschung widmen. Ich arbeite daran, welche Rolle das Immunsystem dabei spielt, dass viele Patienten nach einem Herzinfarkt erneut einen solchen bekommen. Wenn wir das verstanden haben, können wir die Nachsorge verbessern. Bereits nach einem Jahr präsentierte ich erste Ergebnisse auf dem Young-DZHK-Retreat vor 50 anderen Nachwuchsforschern. Das DZHK ermöglichte es mir dann, meine Ergebnisse auf einer der weltweit größten Tagungen der Kardiologen, der American Heart Association (AHA) in San Francisco, vorzustellen. In jeder anderen Institution wäre ich damit noch längst nicht ›dran‹ gewesen. Mein Abstract wurde auf der AHA-Tagung unter die besten zehn Prozent aller eingereichten Abstracts gewählt. Nach meiner Facharztausbildung zum Kardiologen möchte ich weiter forschen. Wir brauchen solche forschenden Mediziner, wie sie das DZHK ausbildet, um bei der Bekämpfung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterzukommen."