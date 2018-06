12/18

Prof. David Cardwell von der University of Cambridge besuchte im Sommer 2017 den Bundesexzellenzcluster an der TU Chemnitz. Er zeigte sich beeindruckt vom ganzheitlichen Forschungsansatz und trat in den Wissenschaftsbeirat von MERGE ein. Der Rektor der TU Chemnitz, Prof. Dr. Gerd Strohmeier (re.), und MERGE-Sprecher Prof. Dr. Lothar Kroll (li.) präsentierten ihm u. a. einen vor Ort gefertigten Leichtbau-Motorträger. Foto: TU Chemnitz/Kristin Schmidt