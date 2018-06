Auf einer vorangegangenen Falling Walls Conference: "Das wird schwierig", sagt Michael Resch und tigert auf der Bühne von rechts nach links. Resch ist Direktor des Hochleitungsrechenzentrums Stuttgart und damit Herr über einen der schnellsten und größten Computer Europas. Als promovierter Mathematiker hat er in Österreich, Deutschland und den USA geforscht. Täglich spricht er vor Kollegen und Studierenden. Unter Lampenfieber leidet Resch nicht. Doch auf der Falling Walls Conference steht er vor einer ganz besonderen Herausforderung: Er hat für seinen Vortrag über die Computersimulation von Klimamodellen der Zukunft nur 15 Minuten Zeit – das ist wenig. Und im Publikum sitzen nicht nur Kollegen, sondern auch Schülerinnen, Künstler und Nobelpreisträger anderer Disziplinen. Beendet er seinen Vortrag nicht pünktlich, betritt ein schwarz gekleideter Pantomime das Podium und stiehlt ihm die Show. Resch gibt sich einen Ruck – und legt los.



Die Wissenschaftskonferenz Falling Walls fand 2009 aus Anlass des 20. Jahrestags des Mauerfalls statt. Seitdem kommen Jahr für Jahr Wissenschaftler aus aller Welt im Berliner Radialsystem zusammen. Die denkmalgeschützte Abwasserpumpstation aus Backstein steht im ehemaligen Todesstreifen der Hauptstadt – da, wo die Mauer einst Ost und West trennte. "Ungefähr 20 Spitzenforscher erzählen davon, wie sie mit scharfem Verstand, Neugier und Respektlosigkeit gegenüber Althergebrachtem Grenzen überwunden und Neues geschaffen haben", erklärt Sebastian Turner, Mit-Herausgeber des Tagesspiegels und Initiator der Veranstaltung. "Wissen zu teilen – das ist aus unserer Sicht eine würdige Art, den Tag des Mauerfalls und die Nacht der Pogrome zu begehen".



Die Astronomin Lisa Kaltenegger ließ 2014 gelbe »Planetenbälle« ins Publikum schweben. Der Vortrag der Österreicherin handelte von neu entdeckten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

In diesem Jahr wird Brian P. Schmidt von der Australian National University über eine Entdeckung sprechen, die ein altes Weltbild zum Einsturz brachte: Bislang waren sich Astronomen einig, dass sich das All aufgrund der Gravitation immer langsamer ausdehnt. Brian hingegen konnte nachweisen, dass der Weltraum immer schneller expandiert. Diese Erkenntnis auf Grundlage der Beobachtung von Sternexplosionen brachte ihm und Kollegen 2011 den Physik-Nobelpreis ein. "Die Universitäten bilden nach den jeweils akzeptierten Theorien und Grundlagen aus. Kritiker werden für ihre neuen Thesen manchmal nicht ernst genommen oder persönlich attackiert, so wie Albert Einstein für seine Relativitätstheorie", erzählt Turner. Das musste auch Stefan Hell, ein Forscher aus dem Teilnehmerkreis der Falling Walls Conference im vergangenen Jahr erleben. Ihm war es mit einer neuartigen Technik gelungen, winzige Moleküle in lebenden Zellen in höchster Auflösung zu beobachten. Vor seiner Erfindung der Nanoskopie galt das sogenannte Abbe-Limit. Es besagt, dass Strukturen, die kleiner sind als die Wellenlänge von Licht, nicht sichtbar gemacht werden können. Die Theorie findet sich in jedem Lehrbuch und steht auf dem Denkmal von Ernst Abbe in Jena sogar in Stein gemeißelt. Eine scheinbar unantastbare Wahrheit. Hell musste anfänglich gegen Widerstände aus den Reihen der Kollegen ankämpfen und setzte damit seine wissenschaftliche Karriere aufs Spiel – bis er den Nobelpreis erhielt. "Wissenschaftler, die Mauern einreißen, müssten also nicht nur die alte Ordnung in Frage stellen. Sie müssen auch die Statur haben, für ihre Sache einzustehen", sagt Turner.



Unter den diesjährigen Sprechern ist der Schweizer Komplexitätsforscher Dirk Helbing. Er hat eine Idee entwickelt, die deshalb so provokant ist, weil sie die herkömmliche Vorstellung des Datenschutzes in Frage stellt: Das Netzwerk Nervousnet überlässt das Sammeln von Daten nicht großen Technologiekonzernen, sondern den Bürgern. Es funktioniert über eine App, mit der die Menschen Daten selbstbestimmt mit anderen teilen können. "Jeder kann die Anwendung nutzen, um neue Produkte, Services oder auch Spiele anzubieten", erläutert der Professor von der ETH Zürich. Damit will Nervousnet eine Mitmachgesellschaft fördern, in der die Interessen der Einzelnen zugunsten des Allgemeinwohls besser koordiniert werden.



Am 9. November 1989 war Dirk Helbing 24 Jahre alt. Er studierte Mathematik und Physik in Göttingen und verfolgte tief bewegt die Bilder der Maueröffnung im Fernsehen. Seine persönliche Erinnerung an den Tag wird er wie alle Forscher, die auf der Falling Wall Conference zu Gast sind, seinem Kurzvortrag voranstellen.