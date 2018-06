Volker Maiwald arbeitet da, wo manche Weltraummission beginnt: im Simultanentwurfslabor des Deutschen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt (DLR). Unter seiner Leitung haben Expertenteams grundlegende Parameter für eine bemannte Asteroidenmission berechnet: Welche Energieanforderungen müsste die Startrakete erfüllen, um 40 Tonnen Nutzlast ins All zu befördern? Wie könnte das Raumschiff für vier Astronauten, Bordsysteme und Messinstrumente aufgebaut sein? Im Simultanentwurfslabor, der Concurrent Engineering Facility (CEF), treiben Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam und gleichzeitig technologische Entwicklungen voran – Raumtransporter, Satelliten oder Gewächshausmodule. Die Anlage gehört zum Institut für Raumfahrtsysteme des DLR in Bremen. Rund 160 Wissenschaftlerinnen entwerfen, entwickeln und bewerten dort komplexe Raumfahrt- Systemtechnik, zum Beispiel Navigationssysteme für Mondlandefahrzeuge und Messgeräte für die Probennahme auf Asteroiden. Die interdisziplinären Teams entwickeln und bauen auch komplette Raumfahrzeuge wie den Asteroidenlander MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) oder den Satelliten AISat.



Bundesweit betreibt das DLR 32 Institute und Einrichtungen an 16 Standorten. Spezialisierte Teams erforschen unser Sonnensystem und entwickeln neue Technologien für Kommunikation, Energieversorgung, Mobilität und Sicherheit. Zum Validieren ihrer Ergebnisse nutzen sie modernste Windkanäle, Raketenprüfstände, Fahrsimulatoren und viele weitere Großforschungsanlagen. Voraussetzung für diese Spitzenleistung ist vielseitige Förderung. So können sich etwa Promovierende wie Volker Maiwald mit dem DLR_Graduate_Program gezielt für eine erfolgreiche Laufbahn in Wissenschaft oder Industrie qualifizieren. Außerdem fördert das DLR

die Teilnahme an internationalen Konferenzen und ermöglicht Forschungsaufenthalte im Ausland.

Volker Maiwald konnte den Alltag in einer Forschungsstation erleben: In der Mars Desert Research Station in Utah (USA) hat er wegweisende Technologien für den Gemüseanbau in planetaren Habitaten getestet, welche die Projektgruppe EDEN (Evolution & Design of Environmentally-closed Nutrition-Sources) im Institut für Raumfahrtsysteme entwickelt. "Die größte Herausforderung ist, auf anderen Planeten einen geschlossenen Kreislauf zu erreichen – also sämtliche Abfallprodukte zu recyceln oder abzubauen und den Bedarf an Lebensmitteln selbst zu decken", erklärt er. Die notwendigen Technologien könnten auch für dicht besiedelte oder unwirtschaftliche Gebiete auf der Erde interessant sein. "Unser Ziel bleibt allerdings eine Forschungsstation auf dem Mond oder Mars!"

Steckbrief:

Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) forschen rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an bahnbrechenden Technologien für Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Ihre Arbeiten decken die gesamte Bandbreite von den Grundlagen bis zur anwendungsorientierten Technologie ab. Die interdisziplinären Teams des nationalen Forschungszentrums arbeiten bei vielen Projekten mit internationalen Partnern aus Wissenschaft und Industrie zusammen.

