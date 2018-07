"Ich kann meine Finger bewegen. Diese Worte habe ich wie ein Mantra in Gedanken wiederholt", erinnert sich Pierpaolo Petruzziello an das Ereignis zurück. Im Herbst 2008 sitzt der Italiener brasilianischer Herkunft in einem Behandlungszimmer des Policlinico Universitario Bio-Medico in Rom. Der junge Mann hat seinen linken Arm bei einem Autounfall verloren, nun ist sein Armstumpf mit dem künstlichen Modell einer Hand verbunden, das ungefähr einen halben Meter von ihm entfernt auf der Tischplatte steht. Hoch konzentriert versucht Petruzziello, die Finger der künstlichen Hand zu bewegen. Nach einigen Minuten beobachtet er fasziniert, wie sich die feingliedrigen Aluminiumglieder senken und heben. Petruzziello hat es geschafft. Er bewegt das bionische Modell kraft seiner Gedanken.

"Dieser Vorgang ist gelungen, weil die Chirurgen vier Elektroden in zwei periphere Nerven implantiert haben, also in Nerven außerhalb von Rückenmark und Gehirn", erläutert Klaus-Peter Hoffmann vom Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) in St.Ingbert im Saarland. "Die etwa haardicken Elektroden können die Erregungen, die zum peripheren Nervensystem geleitet werden, als elektrische Impulse erfassen. Da die künstliche Hand über Kabel mit einem Rechner verbunden war, der die elektrischen Impulse in Steuersignale umwandelte, konnte Petruzziello die Hand schließlich in Bewegung versetzen." Hoffmann ist Leiter der Abteilung Medizintechnik und Neuroprothetik des IBMT und hat mit seinem Team die implantierbaren Mikroelektroden, die derartig kleine Signale erfassen können, entwickelt und gefertigt. Die Roboterhand sowie deren Steuerung sind hingegen eine Entwicklung der Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa. Auch spanische Wissenschaftler haben sich an dem Forschungsprojekt "Life-Hand" beteiligt. Die Versuche mit Pierpaolo Petruzziello bildeten den spektakulären Höhepunkt ihres Forschungsvorhabens. Klaus-Peter Hoffmann, der das Bewegungstraining beobachtet hat, war erstaunt, wie schnell Petruzziello gelernt hat, die Hand zu steuern. Nach drei Tagen konnte der damals 26-Jährige jeden Finger einzeln bewegen und sogar mit Daumen und Zeigefinger eine Pinzette formen. Besonders fasziniert Hoffmann, dass man über die Elektroden beim Patienten auch Gefühle auslösen konnte. "Durch bestimmte elektrische Stimulationen hat er seine Finger wieder gespürt", berichtet er.



Klaus-Peter Hoffmann ist Professor für Biomedizinische Technik und leitet seit 2004 die Abteilung für Medizintechnik und Neuroprothetik am Fraunhofer IBMT. Er hat im thüringischen Ilmenau Technische Kybernetik und Automatisierungstechnik studiert.

Trotz dieses Erfolgs war von Anfang an klar, dass die Chirurgen die Elektroden nach 24 Tagen entfernen. Denn noch nirgendwo auf der Welt existiert eine Zulassung für ein solches dauerhaftes medizinisches Implantat. "Der nächste Schritt wird sein, dass man ein Gesamtimplantat hat, das die erfassten Signale bereits im Körper vorverarbeitet und per Funk an die Handprothese weiterleitet. Die erforderliche Sendeeinheit muss so klein sein, dass sie möglichst in den verbliebenen Armstumpf passt. Technologisch ist dies außerordentlich anspruchsvoll, und es gibt noch viel zu tun", fasst Hoffmann die gegenwärtige Situation zusammen.



Die Bionik, also das Übertragen von Phänomenen aus der Natur auf die Technik, steckt in zahlreichen Gebieten noch in den Kinderschuhen. Zwar ist die Entwicklung künstlicher Gliedmaßen in den vergangenen Jahren stetig vorangeschritten. Doch einen Arm oder gar eine Hand nachzubauen, die sich steuern lassen, ist eine gewaltige Aufgabe: Mit ihrem Aufbau aus 27 Knochen und 33 Muskeln ist beispielsweise die menschliche Hand ein Meisterstück der Feinmotorik. Mit einem Gewicht von 400 Gramm und 22 Freiheitsgraden kann ihr künstliches Pendant immerhin verschiedene Präzisionsgriffe ausführen. Hierzu zählen der Kugelgriff, bei dem die Hand einen Gegenstand umschließt, oder der Dreipunktgriff, der der Haltung der Hand beim Schreiben mit dem Stift entspricht. So komplex es ist, die Motorik einer Hand nachzubilden, so groß ist gleichzeitig der Bedarf an funktionierenden bionischen Lösungen für solche künstlichen Gliedmaße.

In Deutschland verlieren jedes Jahr ungefähr 5000 Menschen ihren Unterarm durch Unfälle oder degenerative Erkrankungen. Weltweit existiert eine erhöhte Nachfrage nach Prothesen, nicht zuletzt aufgrund bewaffneter Konflikte wie in Afghanistan und im Irak. Hoffmann und sein Team arbeiten inzwischen an einer Handprothesensteuerung, die auf einem anderen Prinzip beruhen wird als das an Petruzziello erprobte Modell. Im Projekt "Myoplant" werden die Signale des Körpers nicht direkt am Nerv abgegriffen, sondern an den von ihm versorgten Muskeln: "Dieser Einsatz eines myogen gesteuerten Implantats ist eine echte Neuerung in der Handprothetik", sagt der Bionik-Forscher. Dabei werden die Elektroden unmittelbar auf einzelne Muskeln operativ fixiert und deren Signale drahtlos nach außen übertragen. Die elektrischen Signale entstehen, wenn die Muskeln über das Rückenmark Befehle vom Gehirn erhalten und kontrahieren. Direkt an den Muskeln sind diese Körpersignale besonders stark ausgeprägt. Durch eine selektive Erfassung lassen sich mehr Bewegungsvarianten abdecken.



An dem Projekt "Myoplant" arbeiten verschiedene Einrichtungen zusammen: Während Hoffmann und seine Kollegen neben der Elektrodenentwicklung auch für die drahtlose Kommunikation zwischen Implantat und Handprothese sowie die drahtlose Energiebereitstellung der Implantat-Elektronik verantwortlich sind, entwickelt der Industriepartner und Prothesenhersteller Otto Bock die künstliche Hand. Der Mikrochip für das Implantat stammt von Forschern der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Im Tierversuch wurde das Implantat bereits erfolgreich über einen längeren Zeitraum an zwei Rhesusaffen getestet. Bei der Entnahme des Implantats nach Abschluss der Testphase fanden die Forscher weder Schäden am Gewebe noch Anzeichen für Entzündungsprozesse – wichtige Voraussetzungen für den Einsatz beim Menschen. Die bedeutendste Erkenntnis war jedoch, dass mithilfe des Implantats die elektrische Aktivität verschiedener Muskeln gleichzeitig komplett drahtlos gemessen und mit den ausgeführten Bewegungen korreliert werden konnte. Nun gehen die Forschungen in die nächste Runde. Ziel der Forscher ist, die Lebensqualität der von einer Amputation Betroffenen möglichst weit wiederherzustellen. Das heißt: Eine Prothese soll nicht nur intuitiv steuerbar sein, sondern ihren Trägern auch wieder das Fühlen ermöglichen. Hoffmann ist optimistisch: "In ungefähr zehn Jahren könnte diese Vision Realität werden." Neun Fraunhofer-Institute bündeln derzeit unter der Federführung des Bionik-Forschers ihre Kompetenzen, um die technologischen Voraussetzungen für diese neuartige Handprothesensteuerung zu schaffen.