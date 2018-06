Angelehnt an den "Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft" soll Konfliktmanagement nun auch im öffentlichen Sektor systematisch vorangebracht und weiterentwickelt werden.



© HAW Hamburg / Christina Ackermann

Wie privatwirtschaftliche Unternehmen haben auch Behörden und andere öffentliche Organisationen zunehmend Bedarf an einem professionellen Umgang mit auftretenden Konflikten innerhalb der eigenen Organisation. "Mit dem Runden Tisch wollen sich die Pioniere des Konfliktmanagements im öffentlichen Sektor miteinander vernetzen, Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig bei der Einführung und Weiterentwicklung von Konfliktmanage­ment unterstützen", sagt Helmuth Gramm, zuständig für das Konfliktmanagement an der HAW Hamburg. Für Unternehmen, aber auch für öffentliche Einrichtungen stellt das Konfliktmanagement inzwischen ein Instrument werteorientierter Führung dar. Es verbessert die Organisationskultur, was wiederum Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter hat. Helmuth Gramm kann das aus seiner Arbeit an der HAW Hamburg nur bestätigen.