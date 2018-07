Mal ist es ein schleichenderProzess, mal geht es durch einen Sturz oder Schlaganfall ganz schnell: Rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Bis 2030 könnte die Zahl laut Statistischem Bundesamt auf 3,4 Millionen Menschen ansteigen.

Wenn die eigenen Eltern auf fremde Hilfe angewiesen sind, müssen die Angehörigen oft in kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen. Jedoch weiß einer Umfrage der Stiftung "Zentrum für Qualität in der Pflege" zufolge nur jeder Fünfte, was bei einem familiären Pflegefall zu tun ist.



Mitarbeiter und Studierende der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg mit pflegebedürftigen Angehörigen erhalten Entlastung durch das Programm "Elder Care". Geschulte Fachkräfte informieren sie über die Pflegeversicherungodereine berufliche Auszeit für die häusliche Pflege, helfen bei der Suche nach Pflegeheimen und vermitteln Betreuungsarrangements. "Der Familienbegriff der HAW Hamburg bezieht jeden ein, der eine soziale Verantwortung gegenüber Dritten hat", sagt Monika Bessenrodt-Weberpals, Vizepräsidentin der HAW Hamburg. "Mit dem Elder-Care-Programm reagieren wir auf den gesellschaftlichen Strukturwandel und fördern eine familiengerechte Hochschulkultur."