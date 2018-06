Inhalt Seite 1 — Drei Kinder und zwei Berufungen in sieben Jahren Seite 2 — Schichtdienst mit dem Ehemann Auf einer Seite lesen

Zehn Jahre später bekamen sie zusammen einen Sohn, zwei weitere Kinder folgten. Damals war Piechulla noch wissenschaftliche Mitarbeiterin und hoffte auf eine Professorenstelle. Als Professorin für Biochemie an der Universität Rostock beschäftigte sie immer wieder die Frage: "Professorin und Mutter–wie geht das?" Antworten darauf geben in Piechullas gleichnamigem Buch 28 Frauen, die den Balanceakt zwischen Forschung und Familie meistern.



"Frau Piechulla, Ihre Kinder kamen im Abstand von jeweils zwei Jahren zur Welt. War das so geplant?

Genauer gesagt im Abstand von zweieinviertel Jahren. Obwohl ich Naturwissenschaftlerin bin, habe ich das aber vorher nicht exakt berechnet. Dieser Abstand war Zufall. (Sie lacht.)

Ihr erster Sohn Björn wurde 1989 geboren. Sie steckten damals mitten in der Habilitation und hatten eine zeitlich befristete Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen. Warum haben Sie nicht gewartet, bis Sie die Habilitation, Grundvoraussetzung für den Ruf als Professorin, beendet hatten?

Dass wir uns entschieden haben, Kinder zu bekommen, hatte einfach etwas mit meinem Alter zu tun. Nach meiner Promotion in Biologie an der Universität Göttingen konnte ich für zwei Jahre als Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Berkeley, Kalifornien, arbeiten. Als ich nach Göttingen zurück kehrte, war ich bereits 31 Jahre alt, und eine Habilitation kostet Zeit. Einerseits wollte ich unbedingt weiter forschen und habe mir eine Professorenstelle und damit mehr Sicherheit gewünscht. Andererseits konnte ich mir nicht vorstellen, deshalb auf Familie zu verzichten.

Ihr Mann war damals ebenfalls in Göttingen. Hatte er eine unbefristete feste Stelle?



Nein, er war in der gleichen Situation wie ich. Er hatte sich nur anders spezialisiert. Er ist Mikrobiologe, ich bin Biochemikerin. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide in einer Stadt eine Professur erhalten, war ausgesprochen gering. Für uns stand fest: Wir gehen zusammen dorthin, wo einer als erster einen Ruf erhält. Die andere Person muss dann sehen, welche Chancen sich vor Ort bieten. Was unseren ersten Sohn angeht, hatte ich wohl den festen Glauben, dass es sich schon zurechtschaukeln würde.