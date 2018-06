Angesichts variierender Lebensentwürfe, vielfältigerer Möglichkeiten des Zugangs zu einer akademischen Ausbildung und unterschiedlicher finanzieller Spielräume befinden sich persönliche Karriereplanungen in einem ständigen Wandel. Der Trend geht in Richtung lebenslanges Lernen und konstante berufliche Weiterbildung. Somit hat die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie an einer akademischen Bildungseinrichtung eine hohe Priorität.

Die Technische Hochschule Wildau mit ihren Studien- und Forschungsprogrammen in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und Managementdisziplinen stellt sich diesen Herausforderungen. Entsprechend ihrem Leitbild unternimmt sie große Anstrengungen zur besseren Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. Chancengleichheit beim akademischen Nachwuchs und im gesamten akademischen Bereich gehört in Wildau zu den wichtigsten Qualitätskriterien.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist integraler Bestandteil der Personalentwicklungsplanung. Studien- und Prüfungsordnungen ermöglichen eine individuellere und flexiblere Gestaltung des Studienverlaufes. Ein Familien-Service-Büro ist zentrale Anlaufstelle für Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Fragen der Organisation des Hochschulalltags und bei der Bewältigung von Betreuungssituationen. Zum Gesamtportfolio gehört auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Die Hochschule bietet hier ein umfangreiches Programm an – bedarfsgerecht und präventiv, um die Gesundheit am Arbeits- und Studienplatz zu stärken.

Seit 2009 ist die TH Wildau als "Familiengerechte Hochschule" zertifiziert.



Technische Hochschule Wildau

Prof. Dr. László Ungvári

Tel. (03375) 508-100

praesident@th-wildau.de