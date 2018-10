Welche Krankheiten kann eine Störung im Immunsystem auslösen? Wie verlaufen Entzündungsreaktionen? Die Rolle solcher Mechanismen im Körper zu verstehen und innovative Behandlungsverfahren abzuleiten, ist Aufgabe der systemmedizinischen Forschung und Kern des Forschungsansatzes des Berlin Institute of Health (BIH). Anstatt Krankheiten als Fehlfunktion von Molekülen und Organen zu begreifen, werden übergreifende Abläufe in den Blick genommen, die Gesundheit und Krankheit gleichermaßen beeinflussen. Dabei zielt das BIH darauf, die Translation, also den Austausch zwischen biomedizinischer Grundlagenforschung, klinischer Forschung und ärztlicher Praxis, sicherzustellen. Der Anspruch ist umfassend: exzellente Forschungsleistungen erbringen, die der medizinischen Praxis nutzen, und Fortschritte in Diagnosen, Therapien und Präventionsmaßnahmen ermöglichen.



Ein besonderes Kennzeichen des 2013 gegründeten Instituts ist, dass sich in Berlin zwei starke Partner mit einer Mission zusammengetan haben: das Max-Delbrück-Cent- rum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft mit einer starken molekular-biologischen Expertise und die Charité.-Universitätsmedizin Berlin mit ihrer Grundlagen- und klinisch-patientenorientierten Kompetenz. Diese Expertisen werden unter einem Dach, in einem gemeinsamen Forschungsraum zusammengeführt. Von diesem engen Austausch können in Zukunft viele Menschen profitieren: 2014 starteten die ersten Forschungsprojekte, unter anderem zu Demenz, Erbkrankheiten bei Kindern, T-Zell-Therapie bei Krebs und neuen Wegen zur Behandlung des Neuroblastoms.