© Monika Wisniewska - iStockphoto.com

Wohin fliegen Sie?



Nach Brüssel zu einer Konferenz der European Public Health Alliance. Bei diesem Netzwerk verschiedener Nicht- Regierungsorganisationen spreche ich über die Verpflichtungen der EU in Bezug auf die globale Gesundheit und das internationale Krisenmanagement während der Ebola-Krise. Sie gehören zu einer Gruppe unabhängiger Experten, die von den Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation berufen wurden. Ihre Aufgabe war es, die Reaktion der WHO auf den Ausbruch der Ebola-Krise zu untersuchen und zu bewerten. Die WHO stand ja sehr in der Kritik. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen beispielsweise warf ihr vor, zu langsam auf den Ausbruch der Seuche reagiert und den Gesundheitsnotstand erst nach acht Monaten ausgerufen zu haben. Auf der Grundlage unserer Erkenntnisse will die WHO nun etwa die internationalen Gesundheitsvorschriften überarbeiten. Damit soll klarer vorgegeben werden, was in Krisenfällen innerhalb von 24, 48 und 72 Stunden zu tun ist. Ein Fonds für Sofortmaßnahmen in Höhe von 87 Millionen Euro wird eingerichtet. Und in allen Ländern müssen Experten für Krisensituationen ausgebildet und eine bessere Logistik geschaffen werden. Die Mitgliedsländer der WHO müssen die Maßnahmen, zu denen sie sich laut den Gesundheitsvorschriften verpflichten, umsetzen und überdies offenlegen. Bislang haben sich die Staaten geweigert, sich von außen evaluieren zu lassen. Das muss sich ändern. So soll es auch Anreize und Sanktionen geben.



Ilona Kickbusch war lange in leitenden Positionen bei der WHO tätig, unter anderem während des Ebola-Ausbruchs 1995 in Kikwit, DRC. Sie war Professorin an der Yale University und leitet derzeit ein Programm zur globalen Gesundheit in Genf.



In Westafrika sind ungefähr 11000 Menschen an Ebola gestorben. Eine dramatisch hohe Zahl. Noch verheerender aber wären die Folgen bei einem Erreger, der sich wie die Grippe über die Luft ausbreitet.



Vor einem solchen Erreger haben alle Experten Angst. Denn auf ein solches Szenario wären auch besser entwickelte Länder nicht ausreichend vorbereitet. Der jüngste Ebola-Ausbruch hat gezeigt, dass sehr viel mehr Geld in Katastrophen-Simulationen fließen muss. So spielten vor einigen Jahren beispielsweise die Schweizer Ministerien sowie Kollegen aus Frankreich dieses Szenario durch. Es ging um die Frage, was passieren würde, wenn es zu einer Grippe-Pandemie während der Weltgesundheitsversammlung in Genf käme. Hochrangige Regierungsvertreter aus allen Ländern wären betroffen.

Wie funktioniert die Simulation eines Katastrophen-Falls?



Es geht darum, per Computer oder in einer realen Simulation Schwachstellen in der medizinischen Versorgung zu finden. Die Betroffenen gehören beispielsweise so schnell wie möglich in geschützte Räume. Daher ist wichtig zu klären, wie rasch solche Sicherheits-Zonen im Krankenhaus eingerichtet werden können. Wie steht es um die mögliche Übertragung durch die Lüftungsanlagen? Wie sieht Schutzkleidung für Krankenpfleger und Ärzte aus? Wie müssen die Unfallfahrzeuge beschaffen sein, wenn sie hochinfektiöse Patienten transportieren? Was rät man der Bevölkerung? Und wer erhält als Erster einen möglicherweise verfügbaren Impfstoff – die Polizei oder ältere Menschen? Am wichtigsten aber ist, dass die Koordination zwischen den vielen verschiedenen Akteuren reibungslos klappt und Zuständigkeiten klar verteilt sind. Solche Simulationen braucht es nicht nur national. Sie müssen auch zwischen Ländern und internationalen Organisationen stattfinden. Solche Simulationen kosten viel Geld. Sie sind aber nötig und kommen beim Militär oder bei Fluggesellschaften ganz selbstverständlich zum Einsatz.

Was muss im Bereich der Forschung geschehen?



Man weiß seit Jahrzehnten, dass Ebola existiert, aber es gab keinen wirt- schaftlichen Anreiz, einen Impfstoff herzustellen. Jetzt war man darin innerhalb relativ kurzer Zeit erfolgreich. Um in der Krise vorbereitet zu sein, wird man die Erforschung der vernachlässigten Tropenkrankheiten vorantreiben und hierfür neue Finanzierungsmöglichkeiten finden müssen. Die sogenannten Flu-Impfstoffe gilt es jeweils sehr kurzfristig herzustellen. Hier ist eine wichtige Frage, wie man die schnelle Zusammenarbeit zwischen der Forschung in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor etablieren und eine schnelle Anwendung ermöglichen kann.

Welches positive Resümee ziehen Sie aus der Ebola-Krise?

Das Thema ist trotz erneuter Vorfälle in Sierra Leone nicht mehr täglich in den Medien. In der politischen Maschinerie ist es aber noch stark präsent. Das macht es vergleichbar zu einer Erkrankung wie Aids, deren Problematik im Jahr 2000 bis an den UN-Sicherheitsrat ging. Auch Gesundheitskrisen, die durch die Ausbreitung von Erregern wie Ebola ausgelöst werden, sind längst nicht mehr nur Sache der Fachgremien. Ebola war Thema auf dem vergangenen G7-Gipfel der Regierungschefs, Gesundheits- und Forschungsminister. Die Ergebnisse unserer WHO-Analyse sind auch in die Arbeit eines UN High Level Panel eingeflossen, das die Bundeskanzlerin angeregt hat und das Ende 2015 Vorschläge zur globalen Reaktion und Verantwortung bei Gesundheitskrisen vorlegen wird. Die japanische G7-Präsidentschaft wird das Thema weiterführen. Nun müssen konkrete Maßnahmen der Regierungschefs folgen. Dazu gehört eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation.



Das Interview führte Carla Schorn