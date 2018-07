In Detlev Gantens Büro, ein Altbau mit hohen Fenstern, gelegen auf dem alten Campus der Charité-Universitätsmedizin Berlin, steht eine Büste des Arztes Rudolf Virchow. Das Bildnis aus Marmor erinnert den Pharmakologen Ganten daran, dass Medizin mehr ist als ein Heilberuf. "Virchow hat die moderne Pathologie begründet. Er hat sich aber auch politisch engagiert und Ende des 19. Jahrhunderts dafür gesorgt, dass die hygienischen Zustände in Berlin durch eine Kanalisation und eigene Trinkwasserversorgung besser wurden", erzählt Ganten. "Von Virchow stammt der Ausspruch: Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und Politik sollte nichts anderes sein als Medizin im Großen." Und das ist auch das Motto des World Health Summit.



130 Fachleute aus mehr als 80 Ländern

Ganten, ein dynamischer 74- Jähriger mit feinen Gesichtszügen, ist Gründer und Präsident des World Health Summit. Bereits zum siebten Mal organisiert er in diesem Jahr den internationalen Gesundheitsgipfel in der Hauptstadt. Rund 1300 Fachleute aus mehr als 80 Ländern werden dort drei Tage lang über die wichtigen Themen globaler Gesundheitsvorsorge diskutieren: die Folgen des weltweiten Klimawandels, Antibiotikaresistenzen, Ebola, die digitale Gesundheitsrevolution, die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen oder "One Health", ein Begriff, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier, Umwelt und Gesundheit beschreibt. Ganten war Vorstandsvorsitzender der Charité und hat 2009 den World Health Summit anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Einrichtung gegründet. In der Tradition Virchows lud er nicht nur Ärzte ein, sondern auch Politiker sowie Unternehmer: "Die Gesundheitsversorgung steht vor immensen Herausforderungen. Keine einzelne Disziplin, kein Land der Welt kann sie allein lösen. Mit unserer Tagungsreihe bringen wir Politiker, Ärzte und Vertreter der Zivilgesellschaft an einen Tisch. Damit wollen wir dazu beitragen, dass alle gemeinsam die Verantwortung für die Gesundheit von sieben Milliarden Menschen übernehmen", fasst Ganten das Hauptziel der Veranstaltung zusammen. "Die Charité fördert mit dem World Health Summit eine internationale Ausrichtung von Gesundheitsthemen", ergänzt Karl-Max Einhäupl. Der 68-jährige Neurologe trat 2008 Gantens Nachfolge als Charité-Vorstand an und ist nun ebenfalls Gastgeber des Gipfels. "Es gibt natürlich andere große Veranstaltungen zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation oder der UNESCO. Mit diesen arbeiten wir eng zusammen. Aber nach meiner Kenntnis existiert keine Konferenz, bei der Verantwortliche aus allen entscheidenden Bereichen gemeinsam das Ziel einer verbesserten Gesundheit verfolgen."



Die Entwicklung von Medikamenten wird immer aufwendiger und teurer. Auf dem World Health Summit treffen Vertreter aus Pharmaindustrie und Wissenschaft aufeinander. Dadurch eröffnen sich neue Wege der Forschung und Finanzierung.

Who is Who der Spitzenforschung

Nicht zuletzt aufgrund des hohen politischen Anspruchs konnten die Organisatoren des Kongresses Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident François Hollande sowie den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, als Schirmherrin und Schirmherren gewinnen. Von der politischen Dimension der Tagung erzählt auch der Veranstaltungsort Auswärtiges Amt in Berlin. Der Welt- Saal ist eine etwa 45 Meter lange holzvertäfelte Halle, die zahlreiche Kronleuchter erhellen. Hier und in anderen Räumen des Auswärtigen Amtes werden vom 11. bis zum 13. Oktober Persönlichkeiten aus aller Welt in rund 40 Vorträgen, Panel-Diskussionen und Workshops über die Gesundheitsvorsorge im 21. Jahrhundert diskutieren. Die Liste der Sprecher liest sich wie das Who is Who der internationalen Spitzenforschung und Gesundheitspolitik: Die Chefin der Weltgesundheitsorganisation Margaret Chan wird ebenso anwesend sein wie Englands Chief Medical Officer Sally Claire Davies. In ihrer Position berät Davies die englische Regierung bei medizinischen Fragen mit besonderem Interesse an Public Health und Forschung. Victor Dzau, Präsident des US-amerikanischen Institute of Medicine, gilt als Koryphäe im Bereich der translationalen Medizin, die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in den Klinikalltag überführt. Die Strukturbiologin Ada Yonath vom israelischen Weizmann-Institut erhielt 2009 einen Nobelpreis in Chemie und befasst sich derzeit mit dem Effekt von Antibiotika auf Ribosomen, also auf die Kraftwerke der Zellen. Der Nobelpreisträger und Hirnforscher Thomas Südhof und der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Otmar Wiestler werden auf dem World Health Summit darüber diskutieren, wie sich neue Wege globaler Gesundheit beschreiten und Epidemien künftig verhindern lassen.



Der Klimawandel beeinträchtigt die persönliche Gesundheit der Menschen, zum Beispiel durch Luftverschmutzung. Der World Health Summit hat schon sehr früh auf diesen Zusammenhang hingewiesen.

Die Programmgestaltung liegt in den Händen der "M8-Allianz", einem akademischen Netzwerk, das nach dem Vorbild der politischen G8-Gruppe anlässlich des ersten Gesundheitsgipfels gegründet wurde. Als internationaler Zusammenschluss exzellenter Universitäten, Forschungseinrichtungen und Nationalakademien aus 67 Ländern bildet die "M8" das wissenschaftliche Fundament des Kongresses. Der erste World Health Summit im Jahr 2009 befasste sich mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit. Zu den unmittelbaren Folgen der Erderwärmung zählen sommerliche Hitzewellen, Überschwemmungen, Wasser- und Nahrungsmangel sowie eine Verbreitung von krankheitsübertragenden Insekten. Der Klimawandel gilt damit als eine der größten Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts – darin waren sich die Experten einig. Sie erarbeiteten ein Papier mit Handlungsaufforderungen und legten es den Nationalregierungen und internationalen Organisationen vor. "Ein Dokument, das im Rahmen des World Health Summit entstanden ist und von den Nationalen Akademien der Wissenschaften unterschrieben ist, müssen Regierungen und Organisationen wie UN, UNESCO oder WHO beachten. Damit haben wir Einfluss auf die Agenda in der Welt, egal, ob beim Klimawandel oder bei anderen Themen", sagt Detlev Ganten und fügt hinzu, dass die Sachverständigen auf dem ersten Summit gefordert hatten, dass Gesundheitsförderung und Klimaverbesserung künftig Hand in Hand gehen müssten. "Seitdem wird die Diskussion um die Erderwärmung nicht mehr ohne den Gesundheitsaspekt geführt. Auch wenn die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 scheiterte und kein weltweites Klimaabkommen unterzeichnet werden konnte, sehen wir das als unseren Teilerfolg." Optimistisch denkt der World-Health-Summit-Gründer an die UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember, auf der eine neue Klimaschutz-Vereinbarung in der Nachfolge des Kyoto-Protokolls verabschiedet werden soll. "Frankreichs Präsident Hollande, unser Schirmherr, hat uns bereits offiziell zugesagt, dass der World Health Summit als Vorbereitung für die Veranstaltung in der französischen Hauptstadt dienen soll. Damit wird unser Einfluss deutlich spürbar sein."