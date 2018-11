"Sobald es kälter wird, steigt die Nachfrage nach Printen sprunghaft an. Dann starten wir mit der Google Ads-Kampagne."

160 Jahre, was für ein Zeitraum: Seit 1858 gibt es in Aachen die Bäckerei Nobis Printen. Der Name sagt bereits, dass es in dem Geschäft von Beginn an neben klassischen Backwaren auch eine Besonderheit zu kaufen gab.

Bäckermeister Johannes Michael Nobis nahm bereits im 19. Jahrhundert Zucker aus der Region, Schokolade mit hohem Kakaoanteil und orientalische Gewürze zur Hand, um daraus die berühmten Aachener Printen zu formen.

Die Zutaten bürgen noch heute für ein hochwertiges Produkt, sagt Michael Nobis. Er ist der Urenkel des Gründers, führt den Betrieb seit 1993 und ist für das jüngste Wachstum des Unternehmens verantwortlich, zu dem inzwischen nicht weniger als 40 Bäckereien und Cafés im Raum Aachen zählen.



Michael Nobis ist aber auch für den Webshop zuständig, in dem auch dank Google Ads Bestellungen aus aller Welt eintreffen. "Ich lege Wert darauf, mit Hilfe von Anzeigen ganz oben in der Trefferliste zu erscheinen," so der Bäckermeister.

Nobis nutzt schon seit geraumer Zeit Google Ads: 2003 schaltete er zum ersten Mal Suchmaschinenanzeigen, um potenziellen Kunden schneller aufzufallen. "Damals habe ich das noch selbst gemacht", sagt Nobis und lächelt. Inzwischen kümmert sich ein eigens angestellter Mitarbeiter um das Marketing von Bäckerei und Printen.



Ein Beispiel für eine Google Ads-Anzeige (Foto: Google)

Nobis Printen taucht übrigens nicht nur im Kontext von Suchen nach "Aachen" und "Printen" auf. Michael Nobis hat im Lauf der Jahre ein Gespür dafür entwickelt, welche Begriffe Menschen auf sein Angebot leiten. Auch Beschreibungen wie "Spekulatius" oder "Baumkuchen" führen über Suchmaschinenanzeigen in den Webshop von Nobis Printen.

"Im vergangenen Herbst konnten wir unseren Umsatz um 25 Prozent steigern", resümiert Nobis. "Google Ads sind ein sehr wichtiges Werkzeug, um Kunden auf unsere Website und vor allem in den Webshop zu bekommen."

Der Aachener Bäckermeister versteht das Onlinemarketing nicht nur als Werbung, sondern auch als Hilfestellung für seine potentiellen Käufer.







