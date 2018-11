Eva-Maria Trummer (im Bild) und ihre sechs Mitarbeiterinnen nutzen fast täglich soziale Medien wie YouTube, um die Optikmeisterei sichtbar zu machen.

Während ihrer Ausbildung wird Optikerin Eva-Maria Trummer klar, dass sie sich mit einem eigenen Geschäft in der Innenstadt von Erlangen selbstständig machen möchte.

Allerdings gibt es in der fränkischen Stadt bereits eine ganze Reihe von Optikern. Trummer ist bewusst, dass sie sich differenzieren muss. Mit ihrer Optikmeisterei setzt sie auf intensives Onlinemarketing.

Es gibt Unternehmen, die Menschen im ganzen Land erreichen wollen und es gibt Einzelhändler, die in erster Linie für Menschen in ihrer Region sichtbar werden möchten. Mit Google Ads lassen sich beide Bedürfnisse erfüllen. Eva-Maria Trummer nutzt schon seit der Gründung ihres Geschäftes vor vier Jahren Google Ads.

Zu den Suchbegriffen, mit denen potenzielle Kunden ihr Haus finden, gehört fast immer Erlangen. "Da ich keinen Onlineshop habe, nutzt es mir nichts, wenn man mich in Köln sieht", sagt Trummer. "Aber im Speckgürtel von Erlangen soll man mich finden. Und das klappt bislang sehr gut."

Damit so viele Menschen wie möglich vom Service der Optikmeisterei erfahren, arbeitet Eva-Maria Trummer nicht nur mit Google Ads – sie nutzt eine ganze Reihe von sozialen Medien. Auf YouTube zum Beispiel gibt sie ihr Brillenwissen weiter.

Ihr Ziel bleibt unabhängig von der Plattform immer gleich und lässt sich in zwei Worten widergeben: Gefunden werden.



Ein Beispiel für eine Google Ads-Anzeige (Foto: Google)

Trummer ergänzt. "Die Anzeigen haben sich definitiv bewährt: Ich sehe einen wahnsinnig hohen Effekt durch das Onlinemarketing." Gut 30 Prozent des Umsatzes seien auf die Internetwerbung zurückzuführen.

Doch nicht nur online setzt sich die Optikmeisterei ab. Das Ladenlokal mit den hölzernen Apothekermöbeln atmet eine besondere Atmosphäre und birgt immer wieder Neuigkeiten.

Inzwischen sind in der Optikmeisterei sogar schon zwei Hauskollektionen erschienen: Jeder aus dem Team hat eine Brille gestaltet, ein Unikat, das nur in der alten Hofapotheke zu haben ist.







