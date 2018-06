1/4 Santorini. 2/4 Kreta. 3/4 Zakynthos Porto Katsiki Beach 4/4 Lesbos.

Knapp 6.000 Inseln gehören zu Griechenland. Die meisten sind nicht mehr als aus dem Meer ragende Felsbrocken. Immerhin 227 aber sind, laut der Griechischen Botschaft in Deutschland, besiedelt – die meisten von ihnen sind malerische Urlaubsziele, die in der Summe so vielfältig sind, dass ihre Reize viele Reiseführer füllen. Um diesem Erlebnisreichtum zwischen Kultur und Natur, Strand und Party, Erholung und Event gerecht werden zu können, ist in den vergangenen Jahren "Inselhopping" zum touristischen Trend geworden. Die Idee: Mit der Fähre reist man von Eiland zu Eiland, um sich von den jeweiligen Highlights dieser Kleinparadiese mitreißen zu lassen.



In Kreta zum Beispiel kann man weltberühmte Kunst und Architektur bestaunen. In den Ruinen von Knossos und Festos begegnet man der mythenumwobene Kultur der Minoer, der ältesten Hochkultur Europas. Venezianische und osmanische Prachtbauten schmücken dagegen die Altstadtzentren von Heraklion, Chania und Rethymnon.



Rhodos ist die Chillout-Zone im griechischen Inselreich: Mehr als 32 Strände finden sich hier, ob Sand- oder Steinstrand, ob kleine Badebucht oder große Promenade. Ein Traum für alle, die auf der Liegematte ihren Alltagsstress hinter sich lassen wollen. Passendes Wetter gibt es fast unter Garantie: mit mehr als 3000 Sonnenstunden im Jahr zählt die Insel zu den sonnigsten Plätzen Europas. Wer der Geschäftigkeit der größten und bekanntesten Dodekanes-Insel entkommen will, nimmt sich ein Boot zu Rhodos’ kleiner Schwester Symi und taucht in die Stille des Klosters Panormitis ein.



Wer dagegen die Fülle mediterraner Flora und Fauna genießen will, macht einen Abstecher nach Korfu – der grünsten Insel Griechenlands. Geschätzte drei Millionen Olivenbäume bedecken das Hinterland, immer wieder unterbrochen von Zypressen. Die schattigen Wälder eignen sich bestens für Wanderungen samt Picknick. Abseits vom Gehölz der Haine blühen Oleander, Hibiskus und Bougainvillea – ein Farbenmeer, wie bestellt für Flaneure.



Doch auch Partygänger kommen auf ihre Kosten, zum Beispiel auf Kos. Dessen gesellschaftliche Hauptschlagader, Kos-Stadt, ist bekannt für seine hohe Disco-Dichte. Entlang der Straße "Odós Pléssa" reiht sich ein Spot an den anderen. Die Getränkekarte orientiert sich an der Karibik – zu den angesagtesten Drinks zählen nämlich Caipirinha und Mojito. Die griechischen Bartender lassen sich aber auch gerne Eigenkreationen einfallen. Über einem schönen Cocktail lässt sich wohl am besten entscheiden, wohin der nächste Hüpfer gehen soll. Na dann: "Ya mas!"